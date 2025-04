Les Detroit Pistons sont officiellement qualifiés en Playoffs. Une réussite que peu imaginaient en début de saison, mais qui ne suffit plus à Cade Cunningham et sa bande. Ils visent encore plus haut, et ne le cachent pas. Les New York Knicks sont prévenus.

Les Detroit Pistons sont fixés. Les hommes de J.B. Bickerstaff vont terminer sixièmes de la Conférence Est et affronteront les New York Knicks au premier tour des Playoffs. Une chose est sûre, malgré leur statut d’outsider, ils ne seront pas là pour faire de la figuration.

Cade Cunningham a parlé au Detroit Free Press avant de disputer la première Post-Season de sa carrière. Il s’est étalé sur l’état d’esprit de son équipe :

“Nous ne sommes pas du tout satisfaits. Je l’ai déjà dit, nous avons toujours faim. Nous voulons gagner ce premier tour. C’est sur ça que nous nous concentrons en ce moment. Et je pense que l’énergie du public a été incroyable, mais je ne pense pas que ce soit comparable à ce que ce sera en Playoffs. Je suis donc impatient de voir ça.”

Mais la qualification reste un merveilleux et inattendu premier pas. Avec les progrès des jeunes joueurs, une qualification pour le Play-In aurait sans doute déjà été considéré comme une saison réussie, mais non, les Pistons ont été bien plus vite et terminent devant des équipes comme Orlando, Atlanta, Miami et Philadelphie. Le meneur de jeu s’en félicite et parvient tout de même à savourer :

“C’est spécial pour nous. Nous sommes tous très satisfaits de ce que nous avons fait cette année. Pour la ville, l’essentiel était de ramener le basket-ball en Playoffs. Je pense que nous en sommes tous très heureux. Nous sommes très heureux pour la ville et pour les supporters.”

Cade: “We all feel great about the fact that we’ve done what we’ve done this year. For the city, that’s the main thing is bringing playoff basketball back to Detroit … we’re not satisfied at all. Still hungry. We want to go win that first round.”

— Omari Sankofa II (@omarisankofa) April 12, 2025

Sur le papier, l’affiche entre New York et Detroit est excitante. Jalen Brunson et Cade Cunningham seront opposés et tenteront de montrer qu’ils font partie des meilleurs du monde à leur poste. Le joueur des Pistons a une chance de montrer ses progrès sur la plus grande scène du basket-ball mondial !

Source texte : Detroit Free Press