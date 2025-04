Conférence Ouest : les enjeux de la dernière journée

Ce dimanche, la saison régulière prend fin, avec encore de nombreux enjeux de classement dans la Conférence Ouest. Course au Top 4, au Top 6, partie haute du Play-in Tournament, qui peut finir où ? On fait le point !

Si la Conférence Est est désormais figée au classement, c’est loin d’être le cas à l’Ouest, où plusieurs équipes peuvent encore interchanger les places. Elles sont cinq à jouer gros ce dimanche soir, aussi on a décidé de voir les scénarios équipe par équipe.

Les Nuggets

C’est le scénario le plus simple. Les Nuggets jouent les Rockets pour la dernière journée et une victoire leur assurerait la 4ème place à l’Ouest, peu importe les résultats de la concurrence. Une défaite pourrait faire tomber Denver jusqu’à la 7ème place dans le pire des cas.. Les Nuggets peuvent néanmoins croire en leurs chances puisque les Rockets, assurés de finir 2èmes, devraient faire reposer leurs cadres avant les Playoffs. Défaite interdite pour Nikola Jokic et compagnie pour ne pas se compliquer la vie.

🔮 LES SCÉNARIOS DES NUGGETS

Denver joue Houston, qui devrait reposer ses cadres.

🔸Si tu gagnes, avantage du terrain au 1er tour des Playoffs.

🔸Si tu perds, tout est possible… y compris le Playin Tournament.

🔸 Un Lakers – Nuggets bis repetita est tout à fait envisageable



Les Clippers

Actuellement 5èmes et donc virtuellement opposés aux Nuggets au premier tour, les Clippers peuvent viser plus haut mais aussi tomber plus bas sur cette dernière journée. Une victoire associée à une défaite des Nuggets leur offrirait la 4ème place mais ils peuvent aussi finir 7ème et donc dans le Play-in en cas de défaite. Pour ne rien arranger, c’est un déplacement difficile qui se présente pour les Clippers sur le parquet de Warriors qui doivent gagner pour s’assurer d’une place dans le Top 6. C’est clairement le match important de la dernière journée de régulière.

🔮 LES SCÉNARIOS DES CLIPPERS

Les Clippers jouent Golden State ce dimanche.

🔸Tout est jouable, de la 4ème à la 7ème place…!

🔸Priorité gagner, mais les Warriors ne vont rien lâcher car une victoire leur permettrait d’éviter le Playin.

🔸Yeux braqués sur Wolves et Denver



Les Warriors

Même scénario pour les Warriors que pour les Clippers, à la différence que Golden State ne peut rêver plus haut que la sixième place en cas de victoire face à L.A. En cas de défaite, les Dubs seraient à portée de tir des Wolves, qui ont un match facile face au Jazz pour finir la saison. Une victoire enverrait les Warriors affronter les Lakers en Playoffs, une défaite mettra (très certainement) Golden State dans le Play-in. Il va falloir gérer la pression pour la bande de Steve Kerr.

🔮 LES SCÉNARIOS DES WARRIORS

Golden State affronte les Clippers ce dimanche.

🔸Si tu gagnes, tu évites le Playin Tournament, et tu affrontes les Lakers au 1er tour des Playoffs.

🔸Si tu perds, direction le Playin, pas de repos, et tu joues Houston ou OKC au 1er tour des PO.



Les Wolves

C’est l’équipe qui a le programme le plus simple et le plus à gagner ce dimanche soir. Face à une équipe du Jazz qui ne joue plus rien, Minnesota (7ème pour le moment) ne devrait pas forcer pour gagner facilement. Une victoire garantirait aux Wolves une place dans le Top 6, peu importe les résultats des autres. Si les planètes s’alignent, les Loups peuvent même rêver finir à la 4ème place. Il faudrait beaucoup de chance cela dit.

🔮 LES SCÉNARIOS DES WOLVES

Minnesota joue et doit taper Utah dimanche.

🔸En cas de win (probabilité max), pas de Playin Tournament.

🔸Probable 1er tour face aux Lakers, puis Nuggets et Clippers à quasi égalité.

🔸 Yeux rivés sur le résultat de Warriors – Clippers 🍿



Les Grizzlies

Déjà assuré de finir dans le Play-in, Memphis n’a pas grand-chose à perdre sur ce dernier soir de régulière. Il faudrait une défaite très surprenante des Wolves face au Jazz pour que les Grizzlies puissent chercher la 7ème place. Si Minnesota gagne, le suspense sera terminé avec une 8ème place actée pour Memphis. Pas besoin de sortir la calculette ici.

🔮 LES SCÉNARIOS DES GRIZZLIES

Memphis joue Dallas ce dimanche.

🔸8ème place très très probable, faudrait un séisme à Minnesota (vs Utah).

🔸Playin face aux Warriors, Nuggets ou Clippers, à confirmer.

🔸 OKC – Memphis à venir…?

