Conférence Est : le bracket complet est connu

Si dans la Conférence Ouest, le suspense reste encore, presque, entier, la Conférence Est a rendu tous ses verdicts lors de cette avant-dernière soirée de matchs. Le bracket complet est connu et deux séries de Playoffs également !

Si vous êtes un fan exclusif de la Conférence Est en NBA, déjà, il faut consulter, et ensuite, vous pourrez profiter de votre dimanche soir pour finir une saison de votre série préférée. Les derniers matchs des 15 équipes n’ont, tout simplement aucun intérêt sportif. Payton Pritchard mettra certainement 60 points, comme un rendez-vous annuel, mais le bracket, lui, est fixé.

Les équipes de Playoffs

1 – Cleveland Cavaliers

2 – Boston Celtics

3 – New York Knicks

4 – Indiana Pacers

5 – Milwaukee Bucks

6 – Detroit Pistons

Deux séries du premier tour sont déjà connues. Les New York Knicks commenceront leur quête de bague contre les surprenants Detroit Pistons tandis que les Indiana Pacers auront l’avantage du terrain contre les Milwaukee Bucks dont le retour de Damian Lillard est encore incertain.

Les équipes du Play-In

7 – Orlando Magic

8 – Atlanta Hawks

9 – Chicago Bulls

10 – Miami Heat

Le Orlando Magic et les Atlanta Hawks se donnent rendez-vous en Floride pour tenter de valider une qualification en Playoffs et un premier tour face aux Boston Celtics. Les Chicago Bulls et le Miami Heat n’ont eux plus le choix pour sauver leurs saisons : ils doivent remporter deux matchs consécutifs et aller se faire rouster par les Cleveland Cavaliers. Désolé pour le spoil.

Les équipes qui ont alimenté le tank

11 – Toronto Raptors

12 – Brooklyn Nets

13 – Philadelphia Sixers

14 – Charlotte Hornets

15 – Washington Wizards

Quatre équipes attendues et les Philadelphia Sixers. Voilà des mois qu’aucune de ces formations ne croit aux Playoffs. Un tanking maîtrisé de A à Z. Des joueurs mis au repos, des transferts des meilleurs joueurs et toute la panoplie. Bravo à tous et rendez-vous le lundi 12 mai, date de la loterie, pour voir si les efforts vont payer.

Le classement complet

Quelle est votre meilleure prédiction de début de saison à l’Est ? Votre pire ? Envoyez vos classements de septembre qu’on rigole ! Celui de l’auteur est ici (et il est catastrophique), que vous ne disiez pas que l’on ne joue pas le jeu !