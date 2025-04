On le sait, vous avez encore la tête dans le guidon pour cette fin de saison régulière en TTFL. Pour autant, il faut bien voir un peu plus loin que le bout de son deck. Et aujourd’hui cela signifie évoquer les Playoffs. Toutes les infos en quelques points.

Quand commencent les Playoffs TTFL ?

Les Playoffs TTFL commencent en même temps que ceux NBA, le samedi 19 avril 2025. Pour être clair : pas de TTFL pendant le Playin, on profite de quelques jours pour gérer les trophées de fin de saison et la bascule vers les Playoffs TTFL avant de reprendre au taquet pour les Playoffs.

Est-ce que j’aurai le temps de récupérer mon classement de fin de saison ?

Oui, quelques jours. Lundi 14 avril au matin, le classement de la TTFL sera mis à jour pour la dernière fois de la saison régulière. Il reste ensuite disponible, tout comme vos trophées, jusqu’à mercredi 16 au soir. Ensuite, c’est la bascule chère à France TV puisque le site passe en maintenance le matin du jeudi 17 avril pour préparer les Playoffs. Il devrait être de nouveau disponible dès jeudi après-midi pour ceux qui veulent anticiper leurs picks dont le premier sera le samedi 19 en début de soirée.

Est-ce que les divisions continuent lors des Playoffs ?

Non, les divisions sont une compétition uniquement sur les mois entiers en saison régulière. Elles seront de retour la saison prochaine. À la place, ce sont les habituelles ligues de Playoffs qui vont rythmer le reste de la saison. Les 16 meilleures équipes de saison régulière (au classement général) dans le bracket de ligue 1, les 16 suivantes dans le bracket ligue 2 et ainsi de suite pour une lutte sans merci.

Bien entendu, vous pouvez concentrer vos efforts sur le classement général par équipe ou en individuel si jamais le mode bracket ne vous convient pas ou si vous êtes éliminés. Enfin pas sûr pour ce dernier cas (teasing de ouf, plus d’information un peu plus bas).

Est-ce que les règles sont les mêmes qu’en saison régulière ?

Oui, à deux exceptions près. Tout d’abord, pas de bonus x2 durant les Playoffs. Mais surtout, chaque joueur ne peut être sélectionné qu’une seule fois sur l’intégralité des Playoffs, il ne sera pas disponible au bout de 30 jours. Rassurez-vous par contre, les compteurs sont remis à 0 avant le début des Playoffs, vous aurez donc le choix sur l’ensemble des joueurs disputant les Playoffs. Mais une seule fois, comme dit juste avant.

Est-ce que le jeu est fini lorsque mon équipe est éliminée de sa ligue ?

Pas du tout ! D’abord parce qu’il reste le classement individuel et celui par équipe, comme lors de la saison régulière. Mais aussi parce que cette année, une consolante voit le jour ! Ainsi, lorsque votre équipe sera éliminé à la fin du premier tour des Playoffs, elle continuera dans un tableau parallèle avec les autres éliminés de votre ligue pour vous disputer les places 9 à 16 de votre tableau. Et à la fin de chaque tour, ce processus se répète, si bien qu’une fois les Playoffs terminés, chaque ligue disposera d’un classement interne de 1 à 16.