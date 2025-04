C’est le meilleur moment de l’année en NBA avec l’arrivée du play-in et bientôt des Playoffs, et c’est aussi le meilleur de l’année en EuroLeague avec l’arrivée du… play-in et bientôt des Playoffs. L’occasion de rappeler que c’est le meilleur moment de l’année avec l’arrivée du rosé et des barbeuks.

En EuroLeague comme en NBA, les fans reverdissent en avril. Et si le bracket des Playoffs de la Grande Ligue tombera dans la nuit de dimanche à lundi, celui de l’EuroLeague est désormais connu et nous intéresse à plus d’un titre car, spoiler, les équipes françaises ne font pas rire les mouettes.

Si l’expression que vous venez de lire n’est plus à la mode, le Paris Basket et Monaco le sont en EuroLeague et vont donc disputer le sprint final de la plus grande compétition européenne à partir de la semaine prochaine. Paris tout d’abord, qui affrontera mardi sur un match sec et à l’extérieur… le Real Madrid, pas cadeau, lors d’un play-in tournament qui leur autorise toutefois une défaite (même système qu’en NBA, et Paris a fini huitième). En cas de victoire les Parisiens rejoindront le Fenerbahce en quarts pour une série au meilleur des cinq matchs, et en cas de défaite face au Real Nadir Hifi, T.J. Shorts et toute la bande auront une dernière chance face au vainqueur du match entre l’Étoile Rouge et le Bayern.

Pour les Monégasques, quatrièmes de la saison régulière, c’est un quart de finale face à Barcelone qui se profile avec en ligne de mire les favoris de l’Olympiakos pour une potentielle demi-finale. On n’y est pas encore, mais Monaco affiche clairement ses ambitions cette saison et partira en tout cas favori contre l’équipe espagnole, et vous savez ce qu’on pense des match-ups entre Français et Espagnols. Allez, feel devotion comme dirait l’autre, et tous derrières nos deux équipes.

Le bracket final de l’EuroLeague 2024-25