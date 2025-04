Le Oklahoma City Thunder, les Cleveland Cavaliers et les Boston Celtics vont tous terminer cette saison NBA à plus de 60 victoires. C’est la première fois que trois équipes y parviennent lors du même exercice depuis 2008-09. L’élite a été do-mi-nante.

À un match de la fin de la saison régulière, le Oklahoma City Thunder compte 67 victoires, les Cleveland Cavaliers 64 et les Boston Celtics 60. Trois équipes dominantes, à ce point-là, lors de la même saison, c’est une première depuis l’exercice 2008-09.

Deux des trois équipes sont les mêmes. À l’époque les Cleveland Cavaliers avaient remporté 66 matchs, les Los Angeles Lakers 65 et les Boston Celtics 62. Si les Angelinos avaient remporté le titre NBA, aucune des deux équipes de l’Est n’avaient atteint les Finales NBA, le Orlando Magic leur avait coupé l’herbe sous le pied. Une raison d’y croire, cette saison, pour les New York Knicks et autres Indiana Pacers.

À la fin des années 1990, les exercices avec trois équipes aussi fortes étaient plus fréquents, ça a été le cas, notamment, en 1996, 1997 et 1998. Le fait que ça devienne plus rare aujourd’hui, vient, peut-être, de franchises qui font plus attention à arriver en Playoffs en bonne santé, en reposant leurs joueurs lorsqu’ils peuvent se le permettre.

Mais le Thunder, les Cavaliers et les Celtics sont si complets cette année, que personne n’a pu les empêcher d’atteindre les 60 victoires.