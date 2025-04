Cette avant-dernière nuit de saison régulière est sympatoche, elle nous fait gagner du temps puisqu’on connait déjà quatre affiches de Playoffs et/ou play-in à l’Est. Parmi elles ? Les Pistons qui défieront les Knicks pour leur grand retour en Playoffs, une série qui sent bon la grosse testostérone.

Cade Cunningham vs Jalen Brunson. Jalen Duren vs Karl-Anthony Towns. Josh Hart en mission sur Malik Beasley. Ausar Thompson en boîte sur OG Anunoby. Tim Hardaway Jr. et Mikal Bridges qui pilonnent, Isaiah Stewart et n’importe qui qui bastonnent.

Cette série sent déjà le souffre, elle sent les années 90 ou 2000. Cette série est cool, car cette série est inédite dans la NBA 3.0, facile puisque les Pistons sont nullos depuis vingt ans et que les Knicks ne le sont plus depuis quelques années seulement.

Officiel, on a nos deux premières séries de Playoffs à l’Est 🍿🍿🍿🍿🍿 https://t.co/ZGPk56QUMX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2025

Deux franchises historiques, deux fanbases de zinzin, de vraies identités de jeu, bref… on est peut-être devant – déjà – la série la plus excitante du premier tour à l’Est. Une série qui commencera le week-end prochain, avec avantage du terrain pour New York, et le vainqueur de cette belle bagarre affrontera en demi le vainqueur de la série entre les Cavs et la victime qui leur sera proposée. Save the date, ça donne vraiment faim.