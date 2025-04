Cette nuit, à l’occasion d’une victoire facile face aux dérangeants Hornets, les Celtics se sont fait plaisir et ont battu un record à la fois unique et… tellement dans l’ère du temps. Jayson Tatum, Derrick White et Payton Pritchard ont ainsi passé, ensemble, la barre des 250 tirs à 3-points inscrits en une saison. C’est plus la NBA là, c’est Call of Duty.

130 points inscrits face aux Hornets, probablement pour le dernier match de la saison régulière avec les titulaires, mais comme diraient Mulder et Scully : la vérité est ailleurs.

La vérité, cette nuit, est à chercher du côté des boxscores, pour une statistique qui nous a fait tiquer, un chiffre complètement 2025, complètement Celtics. Cette nuit, avec respectivement 3, 4 et 3 tirs inscrits, Derrick White, Payton Pritchard et Jayson Tatum sont devenus le premier trio de l’histoire à dépasser les 250 réussites derrière l’arc, en une saison. S/o à ton pote Hugo qui en a rentré deux en carrière, là on est clairement dans une autre cour.

Les trois sont évidemment aux trois premières places all-time de leur franchise sur un exercice, devant la saison 2106-17 exceptionnelle du nabot Isaiah Thomas. Après les Splash Bros de Golden State voici donc le Call Of Trio des Celtics, auquel on peut évidemment rajouter Jaylen Brown, bien que plus maladroit de loin cette saison, un Sam Hauser qui ne sait faire que ça et le duo Porzingis / Horford, pas maladroit lorsqu’il s’agit d’avoir la flemme de dérouler après un écran.

En Playoffs les Celtics affronteront le vainqueur du play-in entre le Magic et les Hawks, c’est officiel, et ce qui est officiel c’est aussi le fait que l’adversaire de Boston va quoiqu’il arrive se faire trouer à 3-points. La définition même du “danger qui vient de partout”, enfin, pour le coup, surtout de loin.