Énorme nuit de NBA qui se profile. 15 matchs, 30 équipes, tout le monde joue… et qui sait, demain, on comprendra peut-être quelque chose au classement. Envoyez le (très gros) programme !

Le programme NBA du soir :

1h : Pistons – Bucks

1h : Pacers – Magic

1h : Sixers – Hawks

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Knicks – Cavs

2h : Bulls – Wizards

2h : Pelicans – Heat

2h30 : Mavericks – Raptors

3h : Wolves – Nets

3h : Nuggets – Grizzlies

3h30 : Jazz – Thunder

4h : Suns – Spurs

4h : Blazers – Warriors

4h : Kings – Clippers

4h : Stockton Kings – Osceola Magic (G League), ouais on est des dingues

4h : début du Challenger 3×3 de Baoding, où sont mes cachets ?

4h30 : Lakers – Rockets

Le choc de la nuit : Nuggets – Grizzlies

Au vu du classement, on se dit que c’est peut-être le seul match de la soirée lors duquel les deux équipes joueront le jeu à 100%. Rajoutez à cela l’envie de voir ces Nuggets new-look car sans Mike Malone, la potentialité de voir Ja Morant mimer un AK47 après un tir marqué, et ça fait de ce Nuggets – Grizzlies le match le plus intéressant de la nuit !

Mais aussi

Pistons – Bucks, deux équipes qualifiées pour les Playoffs donc en principe du beau basket.

Pacers – Magic, avec des Pacers qui vont potentiellement laisser courir un peu la fin de saison.

L’un des deux derniers matchs de la saison pour les Sixers, please, qu’on en finisse, on n’en peut plus.

Voir la phrase du dessus, remplacer “Sixers” par “Hornets”.

Knicks – Cavs, une potentielle affiche de Playoffs mais deux équipes qui devraient reposer leurs cadres, allo Tom Thibodeau TU NOUS ENTENDS ?

Bulls vs Wizards, le Otto Porterico, on n’a rien trouvé de mieux, en même temps on n’a pas dormi depuis mardi.

Si le Heat ne bat pas les Pels de plus de 25 points, le Heat doit redescendre en G League, cordialement.

Mavericks – Raptors, encore un match qu’on ne va absolument pas regarder.

Les Wolves peuvent quasiment verrouiller leur place en battant les Nets. Imaginez s’ils perdent, trop la honte, ptdr.

La pire équipe de la Ligue contre la meilleure (qui s’en cogne de ce match). Difficile de faire pire pub pour le sport.

Suns – Spurs, une équipe ambitieuse l’an prochain face à une autre qui l’était en début de saison.

Les Warriors qui doivent absolument gagner à Portland, qui ne se laissera pas faire.

Les Kings qui prépareront tranquillement leur élimination au play-in, pourquoi pas en perdant ce soir face aux Clippers.

Lakers – Rockets, qui ne devrait pas être le match le plus intense de la saison. Les Rockets vont finir deuxièmes à l’Ouest, les Lakers troisièmes, alors on se tape dans la main et on fait une marelle ?

Les Français en lice

Zaccharie Risacher passera faire un coucou à Guerschon Yabusele (qui ne jouera pas), ça serait bien qu’ils parlent un peu de l’Euro 2025.

Tidjane Salaün et – peut-être Moussa Diabaté se frotteront à l’équipe B des Celtics, qui reste meilleure que l’équipe A des Hornets.

Pacôme Ddaiet aura-t-il droit au bonheur ce soir avec les Knicks ?

Alex Sarr tentera de claquer une avant-dernière masterclass cette saison, sur la raquette des Bulls.

Face aux Nets, Rudy Gobert devrait traumatiser des no-names toute la soirée.

Ousmane Dieng ne jouera pas avec le Thunder, il est préservé pour les Playoffs, nan on déconne, même si ce n’est pas très drôle.

On attend un Rayan Rupert à plus de 20 points contre les Warriors, et un Sidy Cissoko à plus de 20 secondes.

Nicolas Batum continuera sa préchauffe du côté de Sacramento.

Par ici l’injury report de la nuit !