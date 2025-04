Dans quelques jours la saison régulière livrera son verdict, et en parallèle de la future élimination des Kings au play-in (gratuit) on va aussi s’intéresser aux différents trophées individuels. Six trophées, six vainqueurs à honorer, alors on s’est mouillé, nous aussi, pour vous filer nos favoris.

Le Coach de l’année, le Rookie de l’année, le Sixième homme de l’année, le Défenseur de l’année, la meilleure progression et, évidemment, le MVP. Dans quelques jours on connaitra les lauréats de ces six courses haletantes, et en attendant on a décidé de vous donner notre avis, comme ça, en totale amitié. Plutôt Shai ou Niko ? Evan Mobley, MIP ou DPOY ? Dyson Daniels ? DPOY ou MIP ? Zaccharie Risacher peut-il coiffer Castle (vanne) ? On vous file tout ça dans deux vidéos, et on attend vos avis en commentaires !