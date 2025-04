Playoffs : officiel, les Pacers affronteront les Bucks au premier tour !

La saison régulière touche à sa fin. On connait désormais une bonne partie du bracket à l’Est, avec un Knicks – Pistons alléchant au premier tour, et donc un Pacers – Bucks qui nous rappelle étrangement une série de… l’an passé, au premier tour également. Et y’a de la revanche dans l’air dans le Wisconsin.

Cette nuit les Bucks ont battu les Pistons après un match solide, et Giannis Antetokounmpo a une nouvelle fois porté les siens avec un énorme 32/11/15. Les Pacers ont quant à eux laissé couler un match à Orlando, rencontre de folie ou une grande partie des joueurs principaux des deux équipes étaient mis au repos. C’est de bonne guerre, et ce qui sera également une guerre c’est donc cette série entre les Bucks et les Pacers, remake de la saison passée et match-up aux airs de vraie rivalité depuis quelques saisons.

On ne sait pas encore si Damian Lillard sera remis pour en découdre mais on sait par contre que Tyrese Haliburton n’aime pas les Bucks et inversement, et on sait aussi que Milwaukee a perdu 4-2 la saison passée face à Indiana et que cette nouvelle série aura des airs de revanche pour le Greek Freak et sa bande.

La série débutera le week-end prochain, avec un avantage du terrain pour les Pacers, et le vainqueur de la série affrontera en demi les Cavs, ou la franchise qui les a upset (même si ce serait plutôt cocasse).

Indiana Pacers vs Milwaukee Bucks, un classique du genre. On vous laisse vous étirer tranquille car à partir de samedi prochain, on ne répond plus de rien.