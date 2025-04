LeBron James ne finira pas la saison à 25 points de moyenne, une première depuis… 2005 !

“LeBron is 30, thank God, this fuckery won’t last much longer”. Une phrase qui fait déjà date dans l’histoire de la NBA, et qui revient un peu dans nos esprits ce matin, puisque pour la première fois depuis 2005, LeBron James ne terminera pas une saison régulière au dessus des 25 points de moyenne. Soulignons la longévité, l’exploit.

LeBron James est dans un club dont lui seul a les clés. En fait, il est dans énormément de clubs où il est le seul membre. Une légende, un monstre pour l’histoire. L’histoire s’est écrite un peu plus cette nuit, avec un poil de déception mais surtout une reconnaissance énorme. Le King ne bouclera pas sa 20e saison à plus de 25 points de moyenne. À 40 balais, on pourrait trouver ça logique, mais c’est aussi ça, l’effet LeBron James : se dire qu’il aurait pu, qu’il aurait du.

C’est la fin d’une série historique… 💔

Pour la 1ère fois depuis 2005, LeBron finira sa saison sous les 25 points DE MOYENNE…!

27,2… 32,4… 27,3… 30,0… 28,4…

29,7… 26,7… 27,1… 26,8… 27,1…

26,8… 27,1… 25,3… 25,3… 26,4…

27,5… 27,4… 25,3… 25,0… 30,3…

28,9…… pic.twitter.com/g5TmXdbeSw

Où se trouvent les raisons de cet échec ? D’abord, sachez qu’il terminera à 24,6 points de moyenne, et qu’on est vraiment pas loin du but. On peut aussi attribuer ce passage sous les 25 à l’arrivée de Luka Doncic, omniprésent dans la prise de tirs (et c’est normal). Quoi qu’il en soit, apprécions la statistique qui met un peu plus en relief la grandeur du Chosen One.