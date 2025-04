Il y a quelques jours, Michael Malone a été viré par les Denver Nuggets à la surprise générale et les raisons commencent à être connues. Selon The Athletic, l’attitude protectrice de l’entraîneur avec Russell Westbrook a frustré une partie de son effectif.

Il y a deux arcs narratifs autour de la réputation de Russell Westbrook dans les vestiaires NBA. Une partie des sources affirme qu’il a souvent causé du tord à ses effectifs, mais l’immense majorité des retours dépeignent un coéquipier idéal respecté et inspirant.

Pourtant, à Denver, c’est bien le premier scénario qui semble se rapprocher le plus de la vérité. Selon Sam Amick et Tony Jones de The Athletic, c’est la relation entretenue par Michael Malone et le meneur de jeu qui a mené à son éviction.

“Le choix de Malone de continuer à soutenir Westbrook – malgré la frustration qu’il causait sur et en dehors du terrain – a finalement conduit à une perte de crédibilité parmi les joueurs clés de l’équipe. C’était normal que Malone traite Jokić et Murray avec plus d’indulgence que le reste de leur groupe, mais accorder ce genre de traitement à Westbrook, même avec son CV de Hall-of-Famer, n’a pas été bien perçu par certains.” “Cette dynamique s’est intensifiée récemment, notamment lors de l’effondrement de Westbrook contre Minnesota le 1er avril, où ses maladresses en fin de match ont coûté la victoire à Denver et gâché le triple-double de 60 points de Jokić. Malone a défendu son meneur de jeu vétéran d’une manière qui a été perçue par certains comme une attaque contre les jeunes talents de l’équipe.”

Michael Malone avait déclaré que Westbrook “connaissait les grands matchs et que nous jouons avec pleins de joueurs qui ne savent pas du tout ce que sont ces grands matchs.” Il avait également assuré que sa présence sur le parquet pouvait être “rassurante pour ces gars”.

WESTBROOK GETS CALLED FOR THE FOUL ON THE TWOLVES GAME-WINNING SHOT ATTEMPT.

NICKEIL ALEXANDER-WALKER WINS IT AT THE LINE 😱 pic.twitter.com/BzKPrFlcLp

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 2, 2025

Depuis quelques matchs, Jalen Pickett montre de très bonnes choses et certains joueurs attendaient à ce qu’il soit davantage mis en avant. D’ailleurs, lors de son premier match sur le banc de Denver contre Sacramento, David Adelman a choisi de le mettre sur le terrain lors du dernier quart-temps à la place du Brodie.

Alors quel avenir possède Russell Westbrook sous le maillot des Nuggets ? Il a une player option de 3 millions de dollars pour la saison prochaine, mais souhaitera-t-il rester dans ce contexte ?

Source texte : The Athletic