Format ludique sur TrashTalk ce jeudi pour “fêter” les vacances des Suns. Depuis la dernière défaite contre le Thunder, les protégés de Mat Ishbia n’ont plus aucune chance de participer au Play-In. Une situation catastrophique qui tranche avec une déclaration de mai dernier. Mais saurez-vous retrouver laquelle a vraiment été dite par le propriétaire de Phoenix ?

Si vous êtes fans de la franchise de l’Arizona, prenez une grande inspiration avant de lire la suite. N’hésitez pas à déposer un linge humide sur l’arrière de votre nuque, à lancer une fléchette sur une photo de Mat Ishbia et à demander un massage crânien à votre, chat, votre chien ou votre moins bonne main. Petit indice, la vraie déclaration a été prononcée après l’élimination au premier tour face aux Timberwolves. Vous êtes prêts ? C’est parti !

Déclaration #1

“Vous savez, jouer dans le Minnesota n’est pas simple pour nous. Nous venons de l’Arizona, un climat bien plus chaud et c’est difficile pour les joueurs de s’adapter et de trouver le rythme après une saison éprouvante pour les organismes. Mais je suis plus que confiant, l’année prochaine, avec un effectif plus profond, des minutes plus partagées, je n’ai aucun doute sur le fait que nous saurons régler ce problème, arriver plus en forme, et devenir un problème pour les autres équipes de l’Ouest, quelles que soient les conditions.”

Déclaration #2

“Nous avons terminé sixièmes de la Conférence, et nous avons donc perdu une énergie dingue à nous battre pour éviter le Play-In. Ce format ne sert à rien, une équipe qui termine neuvième ne mérite pas de participer aux Playoffs. Nous avons investi, massivement et agressivement, pour construit un effectif qui ne descendra jamais aussi bas, alors c’est énervant de devoir être en compétition avec des franchises qui visent un hold-up sur deux matchs. Il faudra assurer notre place en Post-Season plus tôt, l’année prochaine, pour éviter de vider nos batteries.”

Déclaration #3

“L’argent ne fait pas le bonheur, apparemment, mais ce qui est sûr, c’est qu’il fait les bagues. Regardez, les Timberwolves ont une masse salariale énorme, il faut ça pour gagner. Les Celtics sont peut-être les favoris pour le titre, et ils ont les contrats de Jayson Tatum et Jaylen Brown. Alors non, notre stratégie n’est pas un échec, c’est la définition même d’un investissement. Quand on se donne les moyens, ça paie un jour, alors rendez-vous dans un petit peu plus d’un an !”

Déclaration #4

“Demandez aux 29 autres General Managers, 26 d’entre-eux transféreraient toute leur équipe contre la nôtre, nos choix de Draft, notre situation. Il n’y a pas le feu, on est dans une super position, ce n’est pas difficile à réparer {…} Si je lisais les médias, je penserai que nous avons beaucoup de problèmes. Mais heureusement, j’ai la chance de passer du temps avec ceux que je considère comme les meilleurs joueurs de la planète, les meilleurs coachs et les meilleurs GM. Je sais donc que nous sommes dans une super forme et je n’échangerai notre situation avec aucune autre dans la Ligue.”

Déclaration #5

“Avant on parlait de Devin Booker et Deandre Ayton comme de Kobe et Shaq. Les Lakers aussi se sont séparés de Shaq à un moment donné, mais eux n’ont pas réussi à récupérer Kevin Durant et Bradley Beal en échange. C’est un petit peu, en vous replaçant dans l’époque, comme si vous associez, Kobe, Wade et Dirk. Si vous pensez que ça ne va pas remporter un titre dans les années à venir, grand bien vous en fasse, mais nous serons en désaccord.”

Révélation

Et la “grande gagnante” est…. la déclaration #4.

Suns owner Mat Ishbia’s now infamous quote 11 months ago:

“Ask the other 29 GMs, 26 of them would trade their whole team for our whole team, our draft picks, and everything as is. The house is not on fire. We’re in a great position. It’s not hard to fix.” pic.twitter.com/FQwt5qMGlS

— Evan Sidery (@esidery) April 9, 2025

Si les propos ont terriblement mal vieillis, c’est surtout la confiance de Mat Ishbia sur la vidéo et les sourires presque narquois qui doivent donner envie à certains supporters de crever l’écran… littéralement. Alors si vous en connaissez, apportez leur un soutien moral, psychologique, et moquez vous avec parcimonie. En somme, faites l’inverse de cet article.

