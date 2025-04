Sorti sur blessure contre les Pistons il y a quelques jours, Malik Monk sera absent au minimum deux semaines. Un retour prévu pour les Playoffs… si toutefois les Kings y accèdent.

Sacramento a verrouillé son spot pour le play-in tournament hier grâce à la débâcle des Suns, mais ils devront le jouer sans Malik Monk. C’est Shams Charania qui nous apprend la nouvelle, puisque le vice Sixième Homme de l’Année 2024 manquera les deux prochaines semaines de compétition à cause d’une blessure au mollet gauche, avant de recevoir de nouveaux examens. Coup dur pour les Kings.

Sacramento Kings guard Malik Monk will be re-evaluated in two weeks due to a left calf strain, sources tell ESPN. This timetable sidelines Monk – averaging a career-high 17.2 points – for rest of regular season and Play-In games. pic.twitter.com/v0GG8ugnGN

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 9, 2025

Énième coup d’arrêt pour l’arrière américain, qui a vécu une année remplie de petits pépins physiques (quatre blessures depuis le début de la saison), mais qui réalise pourtant son meilleur exercice statistique. 17,2 points, 3,8 rebonds, 5,6 passes décisives de moyenne, que des records en carrière pour lui, malgré une légère baisse d’adresse au tir (44% au global et 32% derrière l’arc).

Une bonne année individuelle dans une saison collective très moyenne. Mike Brown viré, De’Aaron Fox transféré, le fantôme des Bulls recréé avec Zach Lavine et DeMar DeRozan, ça ne “light the beam” plus trop à Sacramento. Les joueurs de Doug Christie ont néanmoins assez gagné pour avoir leur destin entre les mains. Il leur faudra deux victoires au play-in, dont la première contre les Mavs, pour accéder aux Playoffs et donc retrouver leur dynamiteur extérieur.

Source texte : Shams Charania