La défaite de cette nuit face au Thunder a été celle de trop pour les Suns. Les Cactus ne sont désormais plus capables de rejoindre la zone du Play-in et leur saison se finira donc ce dimanche soir. Un véritable fiasco.

Imaginez, votre franchise de cœur paye des sommes astronomiques en salaires, n’a pas de futur en pick de draft et ne joue même pas les Playoffs. Pas la peine de chercher bien loin, c’est la vie des fans de Phoenix. Alors qu’ils avaient besoin d’un petit miracle pour encore croire aux Playoffs, les Suns ont chuté cette nuit à domicile face à une version remaniée du Thunder (Sans Shai notamment).

Les efforts de Devin Booker et Bradley Beal n’auront pas suffi, OKC s’imposant sans trop forcer dans l’Arizona. Avec seulement deux matchs à jouer, Phoenix n’est plus en mesure de rattraper les Mavs, toujours 10èmes à l’Ouest. Les Suns verront donc le Play-In puis les Playoffs depuis le canapé et on peut légitimement se demander si Kevin Durant n’a pas disputé son dernier match avec les Suns puisqu’il est annoncé avec insistance sur le départ cet été.