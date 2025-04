Les Warriors échouent face aux Spurs, une défaite lourde de conséquences (111-114)

Faute professionnelle. Il n’y a pas d’autre terme pour parler de la défaite des Warriors face aux Spurs cette nuit. Une victoire au buzzer de San Antonio, sur un exceptionnel tir à 3-points d’Harrison Barnes. Pourtant, Golden State menait de 12 au début du 4e quart-temps. Le revers est lourd de conséquences au classement, car les Dubs ne maîtrisent plus entièrement leur destin pour une qualification en Playoffs.

Ils n’ont jamais vraiment fait le trou, du moins, ils n’ont jamais vraiment pris la peine de mettre le coup de poignard qui aurait achevé toute possibilité de victoire aux Spurs. Et la punition est arrivée, comme un symbole : les Warriors ont perdu contre San Antonio, une défaite impensable dans l’optique d’une qualification directe en Playoffs.

L’ÉNORME TIR AU BUZZER D’HARRISON BARNES POUR ACHEVER SON ANCIENNE ÉQUIPE ET DONNER LA WIN AUX SPURS ! 🥶

La clim TRÈS FROID au Chase Center, les Warriors grillent une sacrée cartouche dans la course aux Playoffs !pic.twitter.com/Ji6gKhiryc

Le match ? 48 minutes durant lesquelles les Warriors se sont rendus coupables d’une forme de flemme, payée cash sur les dernières possessions, avec une perte de balle à 30 secondes de la fin sur l’ultime temps-mort de Steve Kerr. Draymond Green a fait le nécessaire pour égaliser aux lancers, mais Harrison Barnes s’est vu touché par la grâce sur son dernier tir. L’ancien membre des Dubs envoie presque ses ex-compagnons au Play-in sur ce 3-points. Attention hein, bravo les Spurs, compétitivité jusqu’au bout et ça paye.

Draymond Green, justement, qui parle à raison d’un manque de hargne, d’envie. En gros ? Du mépris pour l’adversaire, le sentiment qui prédomine à la rédaction après ce match. Dray également un peu agacé au moment d’évoquer les résultats des autres, sachant sans doute pertinemment que ce revers fout Golden State dans la (grosse) panade.

Jusqu’ici, les Warriors contrôlaient entièrement leur destin, mais ce n’est plus le cas. Pour se qualifier en Playoffs, et même s’il est compliqué de vous fournir un ensemble de scénarios précis dans l’instant concernant les hommes de Steve Kerr, on peut toutefois s’accorder sur une certitude : il faudra non seulement gagner contre les Blazers et les Clippers, mais également compter sur des défaites parmi les Grizzlies, les Nuggets, et les Clippers et les Wolves.