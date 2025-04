Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, la Lottery aussi, et ce matin le Jazz s’est offert les Blazers pour une victoire anecdotique mais avec un Kyle Filipowski de gala.

Les résultats de la nuit :

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Wizards, Hornets

Les mauvais élèves ont assuré une fois de plus et avec la manière s’il vous plait. Aucun suspense pour les Wizards et les Hornets, dominés dans les grandes lignes cette nuit et qui attendent impatiemment la fin de saison et la Draft.

Mauvaise opération du jour : Jazz, Sixers

On parle de mauvaise opération mais dans les faits, le Jazz est déjà assuré de finir dans le Top 3 des pires bilans. Mention à Kyle Filipowski, qui s’est offert son meilleur match en carrière pour gâcher la grosse nuit d’un Shaedon Sharpe qui a bien choké au finish.

Les affiches de la nuit prochaine :

1h : Pistons – Knicks

1h : Pacers – Cavs

1h30 : Nets – Hawks

2h : Bucks – Pelicans

3h30 : Grizzlies – Wolves

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

