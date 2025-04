Face aux Mavs, LeBron James a joué son 1561e match de saison régulière en carrière, dépassant ainsi les 1560 rencontres de Kareem Abdul-Jabbar. Le voilà désormais à la seconde marche du classement all-time de la longévité.

Encore un échelon pour LeBron James, un de plus. Il ne lui manque que 51 matchs pour dépasser Robert Parish et devenir le joueur avec le plus de matchs de saison régulière dans l’histoire de la NBA. Sauf blessure, le King dépassera l’ancien joueur de Boston en milieu de saison prochaine, ajoutant une nouvelle ligne à un CV qui fait déjà 20 pages. Bon courage à la nouvelle génération pour aller le chercher ce nouveau record à venir, surtout si LeBron s’offre encore quelques saisons de rab avant d’arrêter.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 2nd on the all-time GAMES PLAYED list! pic.twitter.com/zsm7Uyygqq

— NBA (@NBA) April 9, 2025

LeBron James: 2nd-most regular-season games played in NBA history pic.twitter.com/KLxp3QwwCP

— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 10, 2025

Source texte : NBA