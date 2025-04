Pour son grand retour à Dallas, Luka Doncic n’a pas déçu avec une prestation XXL (45 points, 8 rebonds, 6 passes) pour faire chuter les Mavs et sécuriser la place des Lakers en Playoffs.

Pour les stats du match, c'est par ici

Ambiance retrouvailles du côté de Dallas, avec Luka Doncic qui revient pour la première fois sur ses anciennes terres depuis le trade qui a choqué le monde entier. Un comeback non sans émotions pour Luka, qui n’a pas pu retenir ses larmes au moment de l’hommage vidéo des Mavs.

Une fois les larmes séchées, le Slovène a pu offrir à son ancien public un show qu’ils connaissent bien. Sous les yeux de Nico Harrison, qui a pu entendre des chants appelant à son renvoi tout du long, Doncic a mis le feu à la défense de Dallas d’entrée. Gros shoot sur la tête d’Anthony Davis, une pluie de 3-points et des finitions tout en touché près du cercle. Doncic est dans la zone et il est déjà à 31 points au break !

Pour autant, les Lakers ne mènent que de trois points à la mi-temps, la faute à une défense en souffrance face à un collectif en place et la taille des intérieurs de Dallas.

Au retour des vestiaires, Lulu continue son numéro mais il fait davantage briller les copains, profitant de l’attention de la défense adverse (et des prises à deux) pour offrir des espaces aux shooteurs des Lakers. Avec la montée en puissance de LeBron James sur le troisième quart-temps, l’écart grandit enfin pour L.A. mais les Mavs ne tardent pas à réagir avec Anthony Davis et un Naji Marshall dans la forme de sa vie. 38 points pour Lulu avant un money time serré, on tient un scénario digne de ce nom pour son retour à Dallas.

Le quatrième quart commence mal pour L.A. Sans Luka, Dallas passe un 11-2 et prend le lead. L.A rate trop de tirs à 3-points, l’attaque n’est pas la même sans Luka Doncic. De quoi forcer Redick à le renvoyer rapidement sur le terrain. Effet direct avec les Lakers qui reprennent les commandes derrière un LeBron James de plus en plus inarrêtable dans ce quatrième quart-temps.

Luka Doncic prend le relai avec sept points à la suite pour tuer le suspense, pour le grand plaisir d’une salle acquise à sa cause. 45 points pour le génie slovène, qui s’offre une standing ovation à sa sortie du terrain. Son comeback a été magnifique sur et en dehors du terrain et les Lakers assurent eux leur place en Playoffs, ne pouvant plus sortir du Top 6 après cette victoire.