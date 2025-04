Luka Doncic en pleurs devant sa vidéo hommage à Dallas

Comme attendu, les Dallas Mavericks ont rendu un hommage à Luka Doncic pour son retour, avec une vidéo de ses plus grands moment au Texas. Le Slovène n’a pas pu retenir ses larmes.

Que c’est dur de voir l’émotion de Luka Doncic, et ça doit être encore plus dur pour la fanbase des Mavs, qui voit à quel point le joueur aimait son équipe de Dallas. Mais c’est bien avec un uniforme des Lakers que Lulu joue ce soir à l’American Airlines Center.

Son ancienne franchise lui a néanmoins rendu un bel hommage au moment de la présentation des équipes, avec une vidéo sur son passage aux Mavs. Émotion garantie.

ALL THE FEELS FOR LUKA’S RETURN TO DALLAS ❤️

The Mavs honored Luka with a tribute video before he took the court with the Lakers 👏 pic.twitter.com/462QhwjDRC

— ESPN (@espn) April 9, 2025