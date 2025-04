Les Lakers valident leur billet pour les Playoffs 2025

Portés par un Luka Doncic en mode revanchard, les Lakers l’ont emporté cette nuit à Dallas. Une victoire importante qui assure aux Purple and Gold une place en Playoffs, puisqu’ils ne peuvent plus sortir du Top 6 à l’Ouest.

J.J. Redick l’avait annoncé, il ne voulait en aucun cas jouer le Play-in Tournament et se mettre en danger. Ses joueurs ont assuré leur mission en validant déjà une place dans le Top 6. En effet, L.A. aurait beau perdre ses 2 derniers matchs, les Angelinos ne pourraient pas finir au-delà de la sixième place, du fait des tie-breakers sur la concurrence mais aussi des face-à-face entre leurs rivaux.

THE LAKE SHOW ARE IN 🤩

The @Lakers clinched a spot in the #NBAPlayoffs with their win over Dallas! pic.twitter.com/41TwzyXdck

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 10, 2025

Reste désormais à savoir à quelle position les Lakers vont finir. Ils n’ont besoin que d’une victoire pour verrouiller la 3ème place, synonyme d’avantage du terrain au premier tour (à minima) et ainsi éviter le Thunder jusqu’aux Finales de Conférence en cas de long parcours des deux équipes. Ils ne peuvent par contre pas revenir sur la seconde place des Rockets, l’un de leurs deux adversaires restants (avec les Blazers).

Source texte : ESPN