Les highlights de Luka Doncic face aux Mavericks

Magistral pour son retour à Dallas, Luka Doncic a guidé les Lakers à la victoire au Texas. Cela mérite bien une petite compil’ de ses highlights du jour.

45 points, 8 rebonds, 6 passes, à 57% au tir et 70% à 3-points, une ligne de stats XXL pour un Luka Doncic animé par une envie de revanche sous les yeux de Nico Harrison. Accueilli royalement par ses anciens fans, le Slovène a chauffé façon volcan en première mi-temps, avec 31 points au break !

Constamment doublé au retour des vestiaires, il a moins scoré en seconde mi-temps mais a libéré ses partenaires pour des paniers faciles. C’est quand même lui qui porte le coup de grâce à son ancienne équipe avec 7 points de suite dans le money time pour finir le boulot, le tout avant de sortir sous une standing ovation de l’American Airlines Center.

Soirée chargée en émotions pour Luka après l’hommage vidéo mais il a su garder sa concentration pour livrer une performance magnifique et réussir ses retrouvailles avec une fanbase qui n’a toujours pas digéré son départ, comme on a pu l’entendre toute la soirée via les “Fire Nico (Harrison)” chantés par le public.