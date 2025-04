Luka Doncic : “Après la vidéo, je ne pensais pas être capable de jouer”

Au terme d’une soirée qui restera dans les mémoires comme l’un des moments forts de cette saison NBA 2024-25, Luka Doncic est revenu en conférence de presse sur son ressenti. Forcément, après une introduction aussi forte en émotions, le joueur a eu du mal à se replonger dans le basket. Un exploit qui a d’ailleurs été salué par JJ Redick.

Luka Doncic est un monstre de basket. Au sein d’une ligue qui fait primer le sang froid, la gestion la plus froide des émotions. Pourtant, ce soir, pour son premier retour à Dallas depuis son transfert chez les Lakers, l’excellent joueur qu’est le Slovène a fait pleinement parler son coeur.

Des larmes au moment de la vidéo d’hommage réalisée par son ancienne franchise, retraçant les meilleurs moments partagés entre les Mavericks et Doncic. Un instant figé, spécial… et pourtant, quelques secondes plus tard, il fallait déjà se replonger dans le jeu et toute la concentration qu’il requiert.

Une transition très complexe à gérer, des mots du meneur des Lakers. En même temps, tout, du contexte du transfert à celui du retour, des développements autour des motivations de la direction des Mavs… tout a été particulier.

“Après la vidéo, je me suis dit : ‘Il n’y a aucun moyen que je puisse jouer ce match’. Il y a eu beaucoup d’émotion.”

Bon, il y a quand même eu moyen, et ça finit avec 45 points à 7/10 du parking. Bouleversé, mais bouleversé dans le bons sens, notre blondinet. Après la rencontre, JJ Redick (coach des Lakers) est également revenu sur ce passage de l’avant-match. En louant Luka Doncic pour sa capacité à se remettre la tête à l’endroit après un tel pic émotionnel.

“Le moment durant la vidéo, où il était assis à vivre ça tout en s’autorisant le fait d’être vulnérable… Sa capacité à performer dans la foulée, malgré la pression, malgré les yeux rougis au moment de rejoindre le terrain pour le coup d’envoi. Avoir la capacité de faire le vide pour proposer ce genre de performance, c’est surhumain…”

31 points en première mi-temps, 45 à la fin, la meilleure manière de respecter les fans des Mavericks. Et de remercier Dallas pour tout le chemin parcouru ensemble. Luka est spécial, il l’a prouvé encore une fois ce soir.