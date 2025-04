Grosse nuit de 10 matchs en NBA et ça donne donc un résumé bien fourni. On vous raconte tout !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Alex Sarr (Wizards) face aux Sixers : 12 points, 4 passes, 3 rebonds, 1 interception, 1 contre en 25 minutes.

Tidjane Salaün (Hornets) face aux Raptors : 9 points, 6 rebonds en 31 minutes.

Rayan Rupert (Blazers) face au Jazz : 19 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions en 35 minutes.

Nico Batum (Clippers) a planté 15 points en 9 minutes face aux Rockets avant de se blesser à l’aine.

Le highlight de la nuit

La course aux Playoffs

La course à la Draft

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

Les résultats en TTFL

