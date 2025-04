Jaden Ivey peut à nouveau s’entraîner : son retour se rapproche

Un des éléments qui rend la saison des Detroit Pistons encore plus impressionnante est le fait qu’elle ait eu lieu presque intégralement sans la présence d’un des meilleurs joueurs de l’effectif : Jaden Ivey. L’arrière va de mieux en mieux et son retour se rapproche.

2025 a mal commencé pour Jaden Ivey. L’arrière s’est fracturé le tibia gauche le 1er janvier contre le Orlando Magic et n’a pas pu retrouver les chemins des parquets depuis.

Mais les Detroit Pistons ont annoncé aujourd’hui que le compère de Cade Cunningham était autorisé à reprendre les activités basketballistiques. Ivey va pouvoir s’entraîner à nouveau et désormais, il entre dans une phase de remise en forme pour pouvoir revenir sur les parquets. La franchise a également indiqué qu’on en saurait plus sur la date de son retour dans deux semaines.

The @DetroitPistons today announced the following medical update on guard Jaden Ivey: pic.twitter.com/5c2wWJNUoK

— Pistons PR (@Pistons_PR) April 10, 2025

Si la série du premier tour de Playoffs des Detroit Pistons venait à être courte, la saison de l’équipe sera presque terminée dans quinze jours. Ainsi, il n’y a aucune certitude quant à un retour de l’arrière lors des Playoffs. Mais la nouvelle reste bonne puisqu’il pourra, de toute façon, attaquer l’inter-saison à 100% et tenter de retrouver son meilleur niveau.

Avant sa blessure, Jaden Ivey tournait à 17,6 points, 4,1 rebonds et 4,0 passes décisives en 2024-25 !

Source texte : Detroit Pistons