Cinq matchs cette nuit en NBA pour se remettre du roller-coaster émotionnel qu’a été le retour de Luka Doncic à Dallas hier soir. Pas le temps de se reposer, ça se bat toujours autant à l’Ouest et ce soir Grizzlies et Wolves sont en première ligne. On balance le programme !

Le programme NBA du soir :

1h : Pistons – Knicks

1h : Pacers – Cavaliers

1h30 : Nets – Hawks

2h : Bucks – Pelicans

3h30 : Grizzlies – Timberwolves

Le choc de la nuit : Grizzlies – Timberwolves

Au vu du classement, dès que deux équipes de l’Ouest s’affrontent, ça devient un évènement, tant une victoire ou une défaite peut bouleverser la course aux Playoffs. Cette nuit ce sont les Grizzlies et les Wolves qui vont mettre leur destin en jeu. Pour Memphis, l’objectif est de capitaliser sur le faux pas des Warriors face aux Spurs pour garder un match d’avance (le tie-breaker est côté Golden State) et conserver cette sixième place synonyme de qualification directe pour les Playoffs. Dans le Minnesota, c’est plus compliqué. Les hommes de Chris Finch, huitièmes de la Conférence Ouest, ne possèdent aucun tie-breaker, ni sur les Warriors sixièmes, ni sur les Grizzlies cinquièmes. Le but est donc surtout de rester en vie dans cette course aux PO, en attendant de potentielles erreurs des équipes devant eux.

Mais aussi

La preview d’un potentiel premier tour de Playoffs entre Pistons et Knicks.

Une autre preview mais cette fois d’une potentielle demi-finale de Conférence Est entre Cavs et Pacers.

Les Hawks essaieront de survivre au dernier push des grands Bulls pour la huitième place, en battant les très grands Nets.

Dès que les Pels sont impliqués, vous savez que le char d’assaut est de sortie, et cette nuit ce seront les Bucks qui en profiteront.

Les Français en lice

Pacôme Dadiet passera certainement l’entièreté de sa soirée sur le banc face à Detroit.

Zaccharie Risacher rendra hommage au grand Timothé Luwawu-Cabarrot en battant les Nets.

Rudy Gobert essaiera de retrouver sa grande forme du moment après un petit coup d’arrêt contre les Bucks, en terrassant la raquette des Ours du Tennessee.

Par ici l’injury report de la nuit !