Après ses 33 points en novembre face aux Knicks, ses 30 face aux Cavs ou encore les 36 d’il y a dix jours face à Giannis Antetokounmpo, Zaccharie Risacher a sorti une nouvelle masterclass cette nuit. Face à une équipe plus faible c’est vrai, mais une énorme perf tout de même. A quatre jours du play-in tournament, le Z est en grande forme !

Zaccharie Risacher est ce genre de joueur. Ce genre de joueur qui fera toujours le job, le service minimum, les 10 pions par match, peu importe les circonstances.

Puis, parfois, il explose.

38 points à 15/20 au tir dont 6/11 du parking, 2/5 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 1 steal et 2 contres en 35 minutes, un record en carrière au scoring et une nouvelle preuve de la dimension prise petit à petit par l’ancien petit prince d’Ekinox.

Zaccharie devrait être un poil trop court pour le trophée de Rookie Of the Year, juste derrière Stephon Castle, mais l’impression laissée sur cette fin de saison et au global pour cet exercice rookie est magnifique et laisse augurer de délicieux lendemains.

A commencer par le play-in tournament, que les Hawks joueront mardi ou mercredi, très probablement face au Magic ou au Heat, afin de gratter une place en Playoffs contre les Cavs ou les Celtics. Le genre de matchs qui multiplient une expérience par 1000 pour un jeune joueur, un an après avoir disputé une finale de Coupe d’Europe avec la JL Bourg, un an après avoir joué son premier match international avec l’Équipe de France.

Zaccharie Risacher va vite, dire qu’il n’a que 20 ans depuis deux jours.

Zaccharie Risacher WENT OFF 🎯🔥

• 38 PTS (new career high)

• 15/20 FG

• 6 3PT pic.twitter.com/68Hikz8m5P

