Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, la Lottery aussi, et ce matin les Nets et les Pels doivent être satisfaits

Les résultats de la nuit :

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Nets et Pelicans

269 points mangés en cumulé, un écart total de 49 points, Reece Beekman dans le cinq et Drew Timme et Tyson Etienne mis à l’honneur chez les Nets, alors que les Pels ont titularisé Keion Brooks et laissé Lester Quinones et Jamal Cain prendre 37 tirs. C’est plus du tanking là, c’est des tableaux de maître. Félicitations à vous, on ne fera probablement jamais mieux.

Mauvaise opération du jour : Sixers

C’est vraiment pour chercher la petite bête, car en cas de victoire des Nets les Sixers auraient pu faire semblant de croire à une petite remontada en cette fin de semaine. Mais on ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre et le popotin de la Lottery en ayant commencé à tanker en février, c’est un fait.

Les affiches de la nuit prochaine :

1h : Pistons – Bucks

1h : Pacers – Magic

1h : Sixers – Hawks

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Knicks – Cavs

2h : Bulls – Wizards

2h : Pelicans – Heat

2h30 : Mavericks – Raptors

3h : Wolves – Nets

3h : Nuggets – Grizzlies

3h30 : Jazz – Thunder

4h : Suns – Spurs

4h : Blazers – Warriors

4h : Kings – Clippers

4h30 : Lakers – Rockets

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon