Superbe perf de Cade Cunningham cette nuit face aux Knicks. Des Knicks que les Pistons devraient retrouver d’ici dix jours en Playoffs mais attention, New York aura probablement quelques défenseurs de plus à lui envoyer sur le museau…

Le match entre les Pistons et les Knicks étaient intéressant à plusieurs égards. Déjà, il ravissait une nouvelle fois les mélancoliques d’une Conférence Est brumeuse et virile, on est bien heureux pour eux. Ensuite, la rencontre opposait deux équipes en quête d’un beau parcours en Playoffs après une saison plus que correcte. Last but not least, ce choc voyait s’affronter deux équipes qui devraient selon toute vraisemblance se retrouver au premier tour desdits Playoffs. L’occasion parfaite pour envoyer un message…

Spoiler, un messager était bien de sortie.

Ce messager n’était pas Tom Thibodeau, qui n’a – certes – fait jouer ni Josh Hart, ni OG Anunoby, ni Mitchell Robinson tout en faisant relativement tourner son roster… mais que l’on voit tout de même venir à dix kilomètres sur l’utilisation excessive de ses cadres en Playoffs. Ce messager n’était pas non plus Pacôme Dadiet, qui a battu cette nuit son record perso de squats sur le banc avec 17 rep.

Ce messager, il portait plutôt une tenue bleue, et si les fans des Knicks pourront arguer – à raison – qu’il leur manquait leurs trois meilleurs défenseurs, on peut aussi voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide et constater que le meneur des Pistons a une fois de plus étincelé.

Auteur d’une saison incroyable (25,9 points, 6,1 rebonds et 9,1 passes), All-Star pour la première fois de sa carrière en février et à la tête du deuxième meilleur projet Pistons qu’on ai vu depuis plus de vingt ans, Cade Cunningham semble fin prêt pour les Playoffs. Cette nuit le coquin a sans cesse agressé, semblant parfois flotter dans l’air, et il a été le chef d’orchestre dont a besoin une équipe qui gagne, toujours dans le bon rythme car c’était celui qu’il avait choisi.

36 points à 16/24 au tir dont 2/5 du parking, 2/4 aux lancers et 8 passes en 35 minutes, un message donc, car dans dix jours les planètes sont assez alignées pour que… Knicks et Pistons se retrouvent en Playoffs, dix ans après les derniers entrevus dans le Michigan, sept ans après le run sous Blake Griffin. Et cette fois encore, Detroit aura un vrai boss pour les guider.

Cade Cunningham with a STELLAR showing in a potential first-round preview!

😤 36 PTS

😤 8 AST

Pistons get the win over New York! pic.twitter.com/mqnTD5mdmP

— NBA (@NBA) April 11, 2025