Gravement blessé la nuit dernière face au Magic, Jaden Ivey souffre d’une fracture du péroné de la jambe gauche !

Voilà une nouvelle qui va plomber le moral des fans des Pistons. Artisan des progrès de Detroit cette saison à l’Est, Jaden Ivey va devoir regarder ses camarades depuis la touche pendant longtemps. Shams Charania d’ESPN a révélé que le joueur souffre d’une fracture du péroné de la jambe gauche. Si aucune durée d’absence n’a été communiquée, on peut imaginer qu’il faudra plusieurs mois pour revoir le joueur sur les terrains.

Detroit Pistons guard Jaden Ivey has sustained a broken fibula in his left leg, sources tell ESPN. Ivey has had a career season for the resurgent Pistons in his third year, averaging 17.6 points, 4.1 rebounds and 4 assists. He exited Wednesday’s game on a stretcher. pic.twitter.com/0L18GXH0lW

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2025

C’est une sale blessure pour Ivey, la même que Mathias Lessort, qui s’était vu diagnostiquer 4 mois d’arrêt. Jaden Ivey tournait cette saison à 17,6 points, 4,1 rebonds et 4 passes de moyenne, à 41% de loin. Ses meilleures stats en carrière. On attend désormais la confirmation de la part des Pistons mais il se pourrait bien qu’on ne le revoit plus cette saison..

Source texte : ESPN / Shams Charania