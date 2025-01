Herb Jones dans le viseur des Mavericks ?

En quête d’un renfort défensif sur les postes extérieurs, les Mavs voudraient se positionner sur Herb Jones, le solide ailier des Pelicans. Reste à savoir si ces derniers sont vraiment vendeurs..

Luka Doncic blessé, trois défaites de suite, les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté de Dallas récemment. Pour donner de meilleures chances à Jason Kidd et à ses ouailles, la direction des Mavs semble attentive au marché, avec la possibilité de faire un trade d’ici le 6 février prochain. Selon Christian Clark de The Athletic, la piste prioritaire serait un joueur extérieur capable d’apporter ses qualités défensives autour de Luka Doncic et Kyrie Irving.

L’insider ajoute aussi que Dallas a mis le nom de Herb Jones (Pelicans) sur sa liste d’achats. Défenseur élite, élu dans la All-Defensive First Team en 2024, Herb Jones est un profil qui a une belle côte sur le marché. Outre ses qualités en défense, Jones est aussi capable de sanctionner de loin, même si ses pourcentages font un peu les montagnes russes. (36% en carrière)

Il ne sera pas facile de l’arracher aux Pelicans, surtout qu’il est encore sous contrat jusqu’en 2027. Ces dernières semaines, il se disait même dans le Bayou que Herb Jones faisait partie des trois joueurs considérés comme intouchables à New Orleans. Autant dire que la porte semble actuellement bien fermée. Jones tourne à 10,9 points, 4,2 rebonds, 3,3 passes et 1,9 interception par match cette saison.

Source texte : Christian Clark / The Athletic