Officiel, les Mavericks sont en vacances : on s’en souviendra très longtemps, de cette saison

C’est terminé. Et heureusement. Les Mavericks ont été dominés par les Grizzlies lors du dernier match du Play-in de l’Ouest, et les vacances se profilent désormais. Fin d’une saison dont on n’aurait même pas imaginé le centième en novembre dernier, fin d’une saison qui marquera pour toujours une franchise qui a bafoué l’humain.

C’était impossible.

Ça n’aurait jamais dû se passer comme ça. Et pourtant, les Mavericks ont enterré leurs fans en même temps que leur relation avec Luka Doncic, transféré à la surprise générale dans un deal qui restera longtemps comme l’un des plus grands et inattendus de l’histoire de la NBA.

77 days after trading No. 77, the Dallas Mavericks were eliminated in the play-in tournament, losing 120-106 to the Memphis Grizzlies. pic.twitter.com/F0I4oHsPoH

— Grant Afseth (@GrantAfseth) April 19, 2025

Sportivement ? Une équipe est passé des Finales NBA à l’élimination au Play-in au nom de la défense, qui gagnerait des titres. Cette défense ne vaut rien, elle ne gagnera peut-être jamais sur le terrain et assurément nul part si tant est qu’un fan des Mavericks s’y trouve.

Comme un symbole, la saison de Dallas se termine 77 jours après le transfert du numéro 77. Kyrie Irving ne sera pas de retour avant janvier 2026, Anthony Davis s’est blessé à la jambe lors du match de cette nuit. Nous leur souhaitons – comme au reste de l’effectif – le meilleur, au sein d’une organisation qui ne le mérite absolument pas.