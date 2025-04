Officiel, les Hawks sont en vacances : clap de fin sur une saison… moyenne

Les Hawks étaient à un rien de faire le braquage contre le Heat, mais avec cette défaite, Trae Young et ses copains peuvent booker les billets pour Cancun. Fin d’une saison moyenne… comme les trois dernières. Au moins, on a pu profiter de l’exercice rookie de Zaccharie Risacher.

Les saisons se suivent et se ressemblent en Géorgie, quatre années de suite que les Hawks tutoient les sommets de la médiocrités, quatre saisons d’affilées au Play-in. Situation très inconfortable pour les finalistes de Conférence 2021, depuis cet exploit, on sait plus trop où aller à Atlanta.

L’association Dejounte Murray – Trae Young, étant un échec cuisant, ce sont des Hawks avec encore moins d’ambitions que l’on a retrouvé cette saison. Peut-être un mal pour un bien, parce que malgré le manque de résultat et le transfert de De’Andre Hunter en cours de saison alors qu’il était candidat Sixième Homme de l’Année, on a quand même eu des belles surprises chez les Faucons. La blessure de Jalen Johnson a été un crève-coeur qui a fait beaucoup de mal au groupe. Qui sait, on aurait sans doute eu une bien meilleure saison en sa présence jusqu’au bout.

Qui aurait pu prédire la montée en puissance de Dyson Daniels ? L’Australien de 22 ans a complètement explosé cette saison, surtout côté défensif, où ce dernier a battu des records d’interceptions que l’on a plus vu depuis presque 20 ans (3 interceptions par match). Dans la course à la fois au DPOY et au MIP, Daniels aura beaucoup contribué dans le maintien à un niveau correct de la franchise géorgienne, bien aidé par un coéquipier qui nous donne le sourire à nous, Français.

On le vendait comme un bust avant même son premier match car selon les “experts” cette classe de Draft était trop faible, notre frenchie Zaccharrie Risacher a bien fait taire les critiques tout au long de l’année. Forcément, au Play-in, la lumière et l’enjeu ont été trop forts pour ce jeune qui apprend comme une éponge emmagasine de l’eau. Rendez-vous l’année prochaine, pour continuer à progresser et faire taire tout le monde.