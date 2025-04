Scott Perry, nouveau General Manager des Sacramento Kings !

Les Sacramento Kings n’ont pas perdu de temps. On apprenait, en sortie de défaite au play-in contre les Mavericks, l’éviction de Monte McNair et son remplaçant est déjà connu. Scott Perry débarque en Californie pour essayer d’améliorer la situation des Rois.

Il faut croire que le propriétaire des Sacramento Kings, Vivek Radanive n’a pas apprécié les derniers trades de Monte McNair qui a conduit son équipe à être régulièrement appelée “les Chicago Bulls de l’Ouest”. Le duo Zach LaVine – DeMar DeRozan a montré ses limites et à peine la saison terminée, Monte McNair a été prié d’aller voir ailleurs si Nikola Vucevic y était.

Moins de 24h plus tard, le “sauveur” est déjà connu. Scott Perry a été engagé par les Rois de Californie et une immense mission se dresse devant lui. Le nouveau General Manager doit replacer sur les bons rails une franchise qui ne fait que régresser depuis 18 mois. Shams Charania a annoncé sa prise de poste !

Ça n’a pas traîné, les Kings ont viré Monte McNair ce matin et engagent Scott Perry ce soir ! 😳

Il a déjà occupé ce rôle aux Knicks entre 2017 entre 2023. 👀 https://t.co/bxY8mJyJoX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2025

Scott Perry a déjà une longue carrière derrière lui puisqu’il est rentré dans les bureaux d’une franchise, les Detroit Pistons, en 2000. Sa première expérience de General Manager a eu lieu aux New York Knicks entre 2017 et 2023. Une réussite puisque l’effectif est (grossièrement) passé de Frank Ntilikina, Michael Beasley et Enes Kanter à Jalen Brunson, Josh Hart et Julius Randle.

Qui portera encore le maillot de Sacramento dans 12 mois entre Domantas Sabonis, DeMar DeRozan et Zach LaVine ? Difficile à prévoir, mais ce qui est sûr après avoir vu la prestation des Kings contre les Mavericks ce mercredi, c’est qu’un un changement est nécéssaire.

La nouvelle ère est ouverte, sans perte de temps, et c’est sans doute mieux comme ça. Le public du Golden 1 Center est un des meilleurs des États-Unis et il mérite une franchise en bonne santé !

