NBA Playoffs 2025 : Celtics – Magic, la preview ! Apéro TrashTalk

Mesdames et messieurs, la mini-série la plus chaude de chaque année continue : Les 8 Previews en 5 Jours, dédiées aux séries du 1er tour des Playoffs en NBA ! On enchaîne avec les Celtics qui affrontent le Magic, dans une série qui semble au premiers abords dénuée de suspense. Au deuxième aussi, au troisième, et ainsi de suite. On se demande juste combien de fois le Magic va mener dans cette série mais pas de jaloux alors par ici pour la preview Celtics – Magic !