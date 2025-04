Ancien pivot du Miami Heat notamment et absent des parquets NBA depuis 2022, on dirait bien qu’Hassan Whiteside est parti S’AMUSER dans le championnat portoricain. De la grosse domination et des biceps qui feraiENt pâlir les plus belles années de Schwarzi, celle-là on ne l’avait pas vu venir.

Qu’est-ce que c’est que ce foutoir encore ? D’habitude quand on parle d’un ex-pivot NBA qui joue à l’étranger, c’est pour évoquer un énième tweet de Dwight Howard qui se propose pour aider une franchise de la Grande Ligue. Mais là, regardez donc qui on a retrouvé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Non non, vous ne rêvez pas, c’est bien Hassan Whiteside qui est “de retour”. On le connaissait comme ancien pivot du Heat, ou encore comme l’homme qui courait autour de son vestiaire (souvenez-vous de cette vidéo, s’il vous plaît), il est désormais le poste cinq des Cangrejeros de Santurce, dans le championnat portoricain… mais aussi bodybuilder au vu des images.

Sérieusement… c’est quoi ces biceps de fous furieux ?!? On aurait la place d’y mettre toute la lose des Clippers accompagnée de l’ensemble des Swifties tellement il y a de la place. Et le pire c’est que le type écrase la concurrence depuis ses débuts dans la compétition. Trois matchs, 18 points et 11 rebonds de moyenne avec 2 contres en bonus, comme l’impression de voir un Viking jouer contre des enfants.

J’étais pas prêt pour les images d’Hassan Whiteside en mode THOR 😳😳😳 pic.twitter.com/a0h2Bsdajm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2025



En faisant nos petites recherches, on a aussi vu que Whiteside pourrait bien affronter sur ses prochains matchs : Chris Duarte, Danilo Gallinari et Javale McGee, tous réunis dans la même équipe, ou encore Emmanuel Mudiay et son ancien coéquipier du Heat Norris Cole… le Kamoulox géant !

Attention tout de même, avec une hygiène de vie et un physique aussi irréprochables, il y a peut-être un GM texan qui serait intéressé par son profil…