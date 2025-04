DeMar DeRozan: “C’est la saison la plus dure que j’ai vécue en 16 ans de carrière”

Oh la phrase qui fait mal pour les Kings. DeMar DeRozan, au sortir de l’élimination de Sacramento par les Mavericks au Play-in, a expliqué que la saison qu’il venait de traverser avait été la plus dure de sa carrière. Pour quelqu’un qui a joué aux Bulls, ça a son impact.

Est-ce qu’il est pire de jouer pour les Bulls ou pour les Kings ? Vous avez 4 heures.

Deux franchises unies par une fraternité inébranlable lorsqu’il s’agit de n’être pas meilleur que l’autre. Le ventre mou du Roi l’est presque autant que celui du Taureau, les deux ayant été vaincus cette nuit dans des matchs au scénario… on repassera. Et comme un coup de poignard au coeur de chaque fan de Sacramento, la phrase assassine de DeMar DeRozan. On ne peut pas lui en vouloir, on aurait sans doute craqué bien avant lui.

Le mec a connu LeBronto et il a suffit de passer 6 mois par Sacramento pour changer son numéro 1 all time https://t.co/5x0YrL3Dek

Renvoi de Mike Brown, transfert de De’Aaron Fox. Classement très moyen, équipe qui se délite de l’intérieur et perspectives d’avenir aussi vides qu’un spectacle de Camille Lellouche. On peut comprendre que l’état d’esprit de DeMar soit un peu au ras des pâquerettes. Et on parle de quelqu’un qui a vécu les Raptors sous la dictature LeBron James, les Bulls.

L’été qui s’annonce sera sans doute celui du ménage pour les Kings. On leur souhaite de faire de bonnes choses, à commencer par nettoyer l’effectif, poser les bases d’un projet sain, même s’il s’agit d’un départ de zéro. Et pitié, on en a marre de vanner car on a plus trop d’idées.