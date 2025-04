L’année dernière il était devenu la punchline et le représentant de la débâcle des Warriors face à Sacramento au Play-in. Mais cette année face à ces mêmes Kings et sous un nouveau maillot, Klay Thompson a pu tirer un trait définitif sur sa contre performance de la saison passée, en étant un des artisans majeurs de la victoire des Mavs : 106 – 120.

Premier tour de Play-in, les Kings de Sacramento en face, voilà une situation que Klay Thompson connaît très bien. L’année dernière, il a vécu la même chose sous le maillot des Warriors, dans un match qui s’est transformé en catastrophe pour lui. 0 points, 4 rebonds, une passe décisive, 0 sur 10 au tir, la ligne de stat parle d’elle-même, avec évidemment la défaite à la clé et une élimination directe : catastrophe pour Klay et pas de Playoffs pour les Dubs.

Klay tonight:

0 PTS

0-10 FG

0-6 3P

His first game without a make since he was a rookie. pic.twitter.com/ntSjQL4fTU

— StatMuse (@statmuse) April 17, 2024



Avec sa performance, Klay Thompson est devenu le symbole de cet échec des Warriors. Moqué, raillé, pour ce qui deviendra son dernier match sous le maillot de Golden State, puisque le Splash Bro s’envolera quelques semaines plus tard direction Dallas, pour y rejoindre Luka Doncic (on savait rire à l’époque) et Kyrie Irving.

Alors quand un an plus tard, les Mavs se retrouvent dixième de la Conférence Ouest et doivent jouer Sacramento au premier tour du Play-in, les mauvais souvenirs peuvent vite revenir, mais Klay a montré un tout autre visage hier soir. 23 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, à 73% au tir (8 sur 11) et 71% depuis le parking (5 sur 7), il est l’instigateur majeur de cette victoire des Mavs, Anthony Davis ayant plus scoré mais de manière beaucoup moins efficace.

Une renaissance et une plaie qui se referme pour le numéro 31 de Dallas, comme il le dit lui-même au micro de SportsCenter :

“Ça fait du bien d’exorciser mes démons dans cette salle”

“It did feel good to exorcise those demons in here, man.”

Klay Thompson after beating the Kings 😅 @notthefakeSVP pic.twitter.com/hVmfGeE5EB

— SportsCenter (@SportsCenter) April 17, 2025

On va pas vous mentir, ça fait plaisir de voir un sourire sur son visage après ce qui s’est passé l’année dernière et son départ douloureux de la Baie. Maintenant le travail n’est pas encore complètement terminé pour les Mavericks, il faudra battre les Grizzlies, chez eux à Memphis. En espérant pour eux que Klay tente et réussisse plus de tirs que Ja Morant n’envoie de grenades.

Source texte : SportsCenter