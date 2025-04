EuroBasket 2025 : 25 joueuses convoquées pour la préparation de l’équipe de France

L’EuroBasket 2025 n’est plus si loin pour l’équipe de France féminine, et ce sont donc 25 joueuses qui ont été convoquées par Jean-Aimé Toupane pour préparer une compétition dans laquelle la France vise le titre continental. Les membres de la campagne olympique sont présentes, avec de nouveaux visages prometteurs.

Il faudra se battre pour faire sa place. 25 joueuses pour 12 places finales, qui participeront à la préparation des Bleues pour l’EuroBasket 2025. Un effectif conséquent, justifié par Jean-Aimé Toupane comme nécessaire en raison des potentielles blessures, des fins de championnats et du début de saison WNBA.

Jeunesse, talent et ambition 🌟

Un groupe élargi de 25 joueuses pour la prépa’ des Bleues à l’Euro 🇫🇷

➕ d’infos : https://t.co/cpEXpDWFeT #PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/j4HEmfDo0T

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 17, 2025

Toutes les joueuses ne seront ainsi pas forcément présentes dès le début de la préparation, certaines rejoindront le train en cours. La liste des joueuses qui sera disponible dès le premier rassemblement à Reims sera communiquée ultérieurement, indique la FFBB.

On retrouve parmi les nouvelles têtes une certaine Aïnhoa Risacher, qui disputait cette semaine le Nike Hoop Summit à Portland. Garance Rabot, qui avait manqué la fenêtre internationale de février en raison d’une blessure au ménisque, est également convoquée. Pour les visages déjà connus, Marine Johannès, Alexia Chery et Gabby Williams sont évidemment présentes, de même que Marine Fauthoux, Janelle Salaün et Dominique Malonga, qui vient juste d’être draftée à la 2e position de la Draft WNBA 2025.

L’équipe de France féminine affrontera la Turquie à Reims (25 mai, 17h) puis la Belgique à Brest, dans une double confrontation les 3 et 4 juin (20h45).