Série serrée, avis contrastés, mais un point commun à la rédac : on est pres-sés. Pressés de voir cette série débuter. Et d’ailleurs, la rédac, elle en pense quoi de cette série ? Envoyez les pronos maison !

Nico M.

Peut-être la série la plus indécise du premier tour des Playoffs NBA, en tout cas une série hyper intrigante qui promet de faire de grosses étincelles. Les Clippers sont en pleine bourre tandis que les Nuggets n’ont toujours pas perdu depuis leur changement d’entraîneur juste avant la fin de la régulière. James Harden joue comme en 2018 et Prime Kawhi a fait son comeback, tandis que Nikola Jokic vient peut-être de réaliser la meilleure saison de l’histoire. Los Angeles possède la troisième défense NBA et Denver la quatrième attaque. Vous voyez où l’on veut en venir ? Les match-ups et storylines de cette série sont aussi nombreux qu’excitants, et bien pronostiquer cette série relève de l’exploit. À ce petit jeu-là, je mets une pièce sur les Clippers : ils sont plus complets des deux côtés de terrain, le coach Tyronn Lue a l’avantage de l’expérience sur son homologue David Adelman, Ivica Zubac ne baissera pas les yeux devant Jokic, et Playoffs Kawhi a des bouches à fermer. Clippers 4, Nuggets 2.

Giovanni

La seule série où je suis capable de changer d’avis pendant que j’écris. Pour info, sur mon TrashTalk Bracket j’ai mis les Nuggets en 6, pas impossible que ça change d’ici 30 secondes. Les points forts des Nuggets ? Nikola Jokic évidemment, rien à ajouter, un Jamal Murray qui passe d’une fraude à Kobe passé le mois d’avril, et un cinq majeur globalement parmi les plus forts de toute la Ligue. Point faible ? Ambiance générale chelou avec le départ du coach et du GM il y a dix jours, et le seul joueur impactant du banc l’est surtout parce qu’il nous fait rire. Points forts des Clippers ? Un duo James Harden / Kawhi Leonard Hall of Famesque, un Ivica Zubac dont on hésite à lui filer le DPOY, le MIP ou les deux, Norman Powell, Nico Batum et un coach qui sait où il va. Que c’est dur. Je disais quoi au début ? Ah oui, “La seule série où je suis capable de changer d’avis pendant que j’écris”. Allez bingo, Nuggets 3, Clippers 4

Nico V.

Nikola Jokic arrive pour dominer le Sud de la Californie comme Niko Bellic a dominé Liberty City. C’est là l’enjeu de cette série, imposer le rythme de vie de la Cité des Anges à cet imposant touriste des Balkans. Lui faire se sentir seul dans l’immensité de Los Santos. Il n’a pas besoin d’une Coquette ou autre Zentorno, un cheval suffit à son bonheur. Est-ce que les résidents du comté de San Andreas réussiront à protéger leurs terres ? J’ai le sentiment que ça peut marcher, parce le Joker va se rendre compte que comme dans GTA, quand un personnage secondaire vous accompagne dans une mission, c’est souvent pour regarder. Nuggets 2 – Clippers 4.

Robin

L’impression que Jamal Murray a toujours mal quelque part, que ce soit l’aine ou la cuisse, pilon en a marre de voir le banc de Denver s’affaiblir encore et encore depuis les ailes. Les départs de Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope ont laissé un blanc. Nikola Jokic est dominant mais mal entouré donc le sot-y-laisse des plumes, j’ai peur qu’il ne soit rôti. De l’autre côté, les Clippers marchent sur des braisé chaque joueur défend comme si yassa vie en jeu. Alors on ne vas pas être normands, à l’inverse d’Orelsan nous n’avons pas un boucané, les Nuggets vont se faire manger. Si ma mère pense que James Harden est laid comme un pou, moi je dis que dans le Future, il pleurera sur le poulet. Nuggets 2, Clippers 4.

Timéo

Bon, là va falloir se mouiller. D’un côté les Clippers semblent être un des pires adversaires à jouer au premier tour. De l’autre, les Nuggets peuvent très bien sauter dès le début, comme devenir champions parce qu’ils ont un Serbe qui devient un demi-dieu omnipotent dès qu’il a une balle orange entre les mains. Toute cette hype pour que la série se décide soit par une blessure de Kawhi, soit par un choke de Russell Westbrook. Allez on va quand même essayer de respecter la logique du classement: Denver passera au second tour. Avec un peu de chance Jamal Murray verra écrit “L.A” sur les maillots de ses adversaires et enverra encore un buzzer beater de l’espace. Nuggets 4, Clippers 2.

Alex T

Peut-être l’une des séries les plus kiffantes à voir sur le papier. Deux équipes proches au classement mais sur des dynamiques assez différentes. Je vois d’ailleurs les Clippers tabler sur leur grosse forme du moment pour aller chercher cette série. La défense est top, les options au scoring multiples, face à une équipe de Denver qui dépend trop de Nikola Jokic, même si le retour récent de Jamal Murray va aider (surtout s’il joue face aux Clippers comme il joue face aux Lakers). Trop d’incertitudes néanmoins du côté des Nuggets pour les voir passer ce premier tour. Nuggets 2 – Clippers 4

Clément

Les Clippers ont fait une sacrée saison, au-dessus de toutes les attentes. Malheureusement pour eux, ils vont croiser un géant Serbe un peu bedonnant et qui ne devrait pas les laisser aller plus loin. Nikola Jokic a prévu de déguster James Harden et ses potes. D’ordinaire, j’aurais dit que ça part en 7 matchs, mais après avoir mené 2-1, Kawhi va se blesser et James Harden va se beurrer le falzar dans les matchs importants. En face, les Nuggets auront tout le loisir de conclure et de passer au tour suivant. J’ai reçu le script de ce premier tour à l’avance des mains d’Adam Silver, je sais de quoi je parle. Nuggets 4 – Clippers 2.