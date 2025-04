Comme pratiquement toutes les séries du premier tour des Playoffs à l’Ouest, celle opposant les Nuggets aux Clippers s’annonce aussi indécise que passionnante. Denver vient de changer de coach et espère retrouver la flamme au meilleur moment, tandis que les hommes de Tyronn Lue ont pris l’habitude de déjouer tous les pronostics cette saison. Qui va ressortir vivant de cet énorme combat en perspective ?

Confrontations en saison régulière :

26 octobre : Nuggets – Clippers : 104-109

: 104-109 1er décembre : Clippers – Nuggets : 126-122

– Nuggets : 126-122 13 décembre : Nuggets – Clippers : 120-98

– Clippers : 120-98 8 janvier : Nuggets – Clippers : 126-103

50 victoires de part et d’autre et 2-2 dans les confrontations directes cette saison. Si on vous dit que cette série s’annonce hyper serrée, c’est qu’on a nos raisons.

Cette opposition entre Denver et Los Angeles, c’est avant tout une bataille entre la quatrième meilleure attaque de la NBA et la troisième meilleure défense. Malgré les turbulences qu’ils ont traversées cette saison, les Nuggets restent l’une des machines offensives les mieux huilées de la Ligue, sous l’impulsion évidemment d’un Nikola Jokic toujours plus historique (30 points, 13 rebonds, 10 passes de moyenne).

En face, les Clippers ont largement surpassé les attentes en se basant sur une magnifique identité défensive : ça joue dur, ça se bat les uns pour les autres, et la profondeur d’effectif (sauf peut-être sur le poste 5) offre beaucoup de solutions à Ty Lue et son excellent coordinateur défensif Jeff Van Gundy. Ivica Zubac et le reste des soldats californiens voudront rendre la tâche la plus difficile possible à la bande de Jokic. Sacrée mission !

Jokic had some nice passes in that clippers loss. I’ve never needed to the W to appreciate the glory of his game. pic.twitter.com/uLCCf2VbnU

— n i k o l a e s t h e t i c (@nikolaesthetic) December 3, 2024

Dans cette partie-là du terrain, la bataille promet donc d’être intense et équilibrée. Alors c’est peut-être de l’autre côté du parquet que se fera vraiment la différence.

Ce n’est un secret pour personne, la défense des Nuggets est loin d’être au niveau attendu cette saison (21e ratio défensif), ce qui a eu le don de frustrer Nikola Jokic ces dernières semaines. Les journées portes ouvertes à répétition depuis le All-Star Weekend sont l’une des raisons qui expliquent le licenciement de Michael Malone en fin de régulière. Depuis, Denver montre plus de sérieux et de solidarité pour défendre son panier, et il faudra confirmer ça dès le début des Playoffs. Parce qu’en face, le talent offensif ne manque pas.

Si les Clippers ont longtemps fait avec les moyens du bord en attaque (15e ratio offensif au final), ils débarquent en Playoffs avec un James Harden en pleine bourre, un Kawhi Leonard qui est sérieusement monté en puissance depuis le All-Star Break, un Ivica Zubac qui joue le meilleur basket de sa carrière, et enfin un Norman Powell qui a pris du galon suite au départ de Paul George. Tout le monde semble en bonne santé, tout le monde semble prêt à contribuer. Demandez donc aux Warriors.

With a playoff spot on the line, the Clippers got incredible performances from their Big 3.

Kawhi Leonard:

33 PTS, 7 AST, 6 REB, 3 STL

James Harden:

39 PTS, 10 AST, 7 REB, 2 STL

Ivica Zubac:

22 PTS, 17 REB, 3 AST, 1 BLK

— Joey Linn (@joeylinn_) April 13, 2025

D’autres éléments seront à surveiller de près dans cette série : le rythme de jeu notamment, Denver possédant la 8e pace contre la 22e pour les Clippers. Russell Westbrook, ancien joueur de Los Angeles qui a une belle revanche à prendre, aura un rôle important à jouer dans ce secteur tout comme Christian Braun.

On attend aussi de voir si Jamal Murray, récemment gêné par une blessure aux ischios, sera à son top niveau pour aider un Nikola Jokic qui ne pourra pas tout faire tout seul. La Jokic dépendance – thème toujours central aux Nuggets – sera d’ailleurs particulièrement scrutée. Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Cie devront vraiment répondre présent.

“Les gens disent que nous sommes vulnérables. Mais la bête est plus dangereuse quand elle est vulnérable. Peut-être que la bête s’est réveillée.” – Nikola Jokic il y a une semaine

Enfin, on se demande forcément si l’électrochoc provoqué par le changement d’entraîneur à Denver va se traduire en Playoffs. David Adelman (successeur de Michael Malone) n’a jamais entraîné à ce niveau-là, contrairement à son homologue Ty Lue qui possède lui une bague de champion au doigt.

Bref, il y a beaucoup de questionnements et d’intrigues autour de ce Nuggets – Clippers. Mais ce qui pourrait définitivement faire basculer la série d’un côté ou de l’autre, c’est le niveau de jeu de Kawhi Leonard.

Enfin le retour de “Playoffs Kawhi” ?

Lors des Playoffs 2021, Kawhi Leonard s’est pété un genou en demi-finales de conférence. La saison suivante, il n’a pas joué les Playoffs. En 2023, Kawhi s’est déchiré le ménisque face aux Suns lors du premier tour. L’an passé, Leonard n’a pratiquement pas pu jouer à cause d’une inflammation du genou au pire moment.

Cela fait depuis 2020 – et une série contre les… Nuggets dans la bulle – que Kawhi Leonard n’a pas terminé une campagne de Playoffs sur deux jambes. Autant dire que ça remonte. Est-ce que l’histoire peut enfin être différente cette année ? N’ayant joué que 37 matchs en régulière cette saison, Kawhi arrive frais et en forme, de quoi nourrir de nouveaux espoirs malgré toute la frustration accumulée depuis cinq ans. Leonard a montré à plusieurs reprises qu’il pouvait retrouver son niveau élite malgré les blessures, et le prouve une nouvelle fois en ce moment. Reste à voir désormais s’il peut rester sur le parquet.

Face à un Nikola Jokic qui devrait logiquement être le meilleur joueur de la série Nuggets – Clippers, Kawhi Leonard peut rappeler à tout le monde quel monstre il est sur la grande scène des Playoffs. Si “Playoffs Kawhi” est vraiment de retour, Los Angeles peut aller chercher cette série même sans l’avantage du terrain.

The last time Kawhi was healthy in the playoffs. That setting favors him so much because the games settle down. He’s a half-court specialist. pic.twitter.com/e3LjdS8tes

— Ball Don’t Stop (@balldontstop) April 11, 2025

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers , dans la soirée du samedi 19 avril à 21h30

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers Game 2 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers, dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 avril à 4h

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers, Game 3 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 avril

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, Game 4 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril à minuit

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, Game 5 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 avril *

Denver Nuggets – Los Angeles Clippers, * Game 6 : Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 mai *

Los Angeles Clippers – Denver Nuggets, * Game 7 : Denver Nuggets – Los Angeles Clippers, dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mai *

*si nécessaire

