Jeff Van Gundy, l’homme qui a ressuscité la défense des Clippers

Après un trou d’air il y a 10 jours, la défense des Clippers a repris des couleurs et Jeff Van Gundy n’y est pas pour rien. Débarqué à Los Angeles cet été, il a à cœur de faire des Voiliers une équipe excellente dans sa moitié de terrain.

Sur leurs trois derniers matchs, les Clippers ont pris à chaque fois moins de 100 points, avec une dernière performance à moins de 90 points encaissés, la nuit dernière face aux Kings (victoire 104-88).

Plus largement les Voiliers n’ont pris que 97 points sur leurs quatre dernières sorties. Seule la bête noire des Angelinos, les Rockets, fait mieux sur cette période. Par contre et à titre d’exemple, les Clippers sont la seule équipe à être parvenue à stopper Franz Wagner. Sur ses sept dernières sorties, l’Allemand a mis 32 points sur les Pacers, 29 sur les Hornets, 31 sur les 76ers, 32 sur les Suns, 37 sur les Lakers et… 14 sur les Clippers. Si ce n’est pas le signe d’une équipe excellente dans sa moitié de terrain, on ne sait pas quoi vous dire de plus.

Le crédit de cette défense retrouvée après les éclats pris à la mi-novembre (123 points encaissés de moyenne sur trois matchs) est à mettre sur le dos d’un seul homme : Jeff Van Gundy.

Après cet enchaînement plutôt cracra face à OKC et aux Rockets, l’assistant de Tyronn Lue a pris les choses en main, littéralement. Après la victoire contre les Warriors où les Clippers n’ont pris que 99 points de la part d’une des meilleures attaques de la Ligue, le coach des Voiliers a été interrogé sur ce qui avait changé à Los Angeles.

“Jeff Van Gundy a pris les choses en main à tel point qu’il ne rentrait pas chez lui le soir. J’ai dû veiller sur lui.”

Ty Lue says Jeff Van Gundy takes it personal when the Clippers struggle defensively.

Lue: “He takes it personal. He might not go home at night. I gotta check on him.”

Même son de cloche du côté de James Harden.

“Nous voulons être parfaits. Nous avons Jeff Van Gundy qui est sur notre dos tous les jours et qui nous explique comment être irréprochables en défense.”

Jeff Van Gundy serait donc la clé de voûte de la défense des Clippers. Il faut dire qu’il a été recruté pour ça. Depuis des années, Tyronn Lue cherche à implanter à une ADN défensive à son équipe. Sans succès. Les Voiliers étaient une équipe moyenne lorsqu’il s’agissait de défendre après avoir squatté le top 10 de la Ligue sur les deux premières années de l’ère Tyronn Lue à Los Angeles.

Aux grands maux, les grands remèdes donc.

Discrètement, le front office a fait venir Jeff Van Gundy. Il faut dire que JVG fait un retour tonitruant dans le monde de la balle orange après avoir passé quasiment 15 ans à commenter des matchs.

L’an passé, il était consultant à Boston. Une saison qu’il a vécue comme une renaissance après avoir été viré d’ESPN. Aux Celtics, il a pu reprendre du poil de la bête dans un staff où personne (ou presque) ne connaissait ses accomplissements en tant que coach. Il a, par exemple, mené les Knicks jusqu’aux Finales NBA en 1999. Pourtant, rapidement, Jeff Van Gundy est devenu un homme très apprécié du vestiaire des C’s.

Fraichement débarqué aux Clippers après avoir connu son premier titre de champion, Jeff Van Gundy arrive avec une nouvelle expérience auprès d’une équipe réputée pour sa défense (Boston était la deuxième défense de la Ligue, l’an passé).

Jeff Van Gundy fait très fort à LAC puisqu’il parvient à faire défendre des joueurs dont ce n’est pas la qualité première comme James Harden ou Norman Powell. On pourrait presque parler de prouesse parce que faire défendre le Barbu à 35 ans alors qu’il n’a jamais eu la réputation d’être un mort de faim dans sa moitié de terrain, c’est fort.

Second point, le recrutement des Clippers. Il fut évoqué en amont de la saison puis confirmé sur les premiers matchs, mais les arrivées de l’été témoignent de cette envie de défendre. En tête d’affiche de cette volonté de bien faire : Kris Dunn et Derrick Jones Jr. S’ils sont plus aléatoires en attaque, leurs qualités de défenseurs sont louées chaque soir à la fois par les fans, mais aussi par l’ensemble du staff des Clippers.

Seriously I could watch Kris Dunn on defense all day pic.twitter.com/AfskrkyIgj

Enfin bonne nouvelle pour les Clips, beaucoup moins pour le reste de la concurrence : les Angelinos ont une défense top 5 de la Ligue sans leur meilleur défenseur : un certain Kawhi Leonard. Si aucune date du retour pour le Klaw n’est prévue même si ce ne sera pas avant décembre, son comeback pourrait permettre à la défense des Clippers d’encore passer un cap, ce qui laisse une dernière question en suspens : quelles sont les limites du monstre défensif créé par Jeff Van Gundy ?

Source texte : ESPN, StatsMuse, Joey Linn, Boston Globe