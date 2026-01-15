Grizzlies : des tensions entre Ja Morant et ses coéquipiers

Depuis quelques jours, Ja Morant est officiellement sur la liste des transferts. Le meneur de jeu des Memphis Grizzlies semble ne le savoir que trop bien et s’est embrouillé avec Vince Williams Jr devant de nombreux journalistes.

Les Memphis Grizzlies sont à Berlin et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette excursion ne resserre pas les liens entre les coéquipiers. Les journalistes allemands et leurs compères sur place ont pu assister à une embrouille, lors d’un entraînement, entre Ja Morant et Vince Williams Jr.

Le contenu de l’échange est même sorti sur les réseaux sociaux, mais la traduction qui suit est approximative tant le langage utilisé est difficilement traduisible :

Ja Morant : « C’est comme ça, je ne te connais pas. Je m’en fiche de vous tous, J’en ai rien à faire. » Vince Williams Jr : « Allons derrière, allons en coulisses. » Ja Morant : « Pourquoi ? Je suis juste là. T’es là depuis 5 minutes. Je suis juste-là. Tu n’es pas ce genre de mecs. »

Ja Morant to Vince Williams during practice:

Ja: “I don’t f*ck with y’all, I’m with whatever”

Vince: “Let’s go to the back”

Ja: “Why? I’m right here”

Vince: “Let’s go to the back”

Ja: “You’ve been here for 5 minutes! You’re not like that”

(h/t @legendz_prod) pic.twitter.com/Sh1QDGXpEm

— Logion Noops (@LogionNoops) January 15, 2026

L’ailier semblait donc inviter son meneur de jeu à se battre et ce dernier l’invitait à le faire devant les caméras. La fissure entre Ja Morant et ses coéquipiers est trop grande pour être réparée, ce qu’à confirmé Tim MacMahon dans son podcast :

« Ja Morant a déjà eu une confrontation très bruyante et moche avec son coach rookie. Tout le monde dans cette arena, sans parler du vestiaire, sait qu’ils (Grizzlies) veulent se débarrasser de lui. Et le sentiment est partagé. C’est arrivé à un point où la carrière de Ja Morant ne peut pas continuer à Memphis. »

Le meneur de jeu aurait annoncé que Miami était sa priorité et Damichael Cole, journaliste pour Memphis News, a révélé que Ja Morant avait acheté une maison en Floride en décembre.

Ja Morant purchased a $3.2 million home in Miami under a trust 3 weeks ago, per @dru_star

The house is listed as bought by the Temetrius Morant Trust pic.twitter.com/teWe612S2Y

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) January 14, 2026

Suite du feuilleton dans les jours à venir…