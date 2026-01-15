Alex Caruso : « Offensivement, Victor Wembanyama est encore très brut »

Après la première victoire de la saison du Oklahoma City Thunder face aux San Antonio Spurs, un journaliste a interrogé Alex Caruso sur Victor Wembanayama et l’arrière n’a pas fait que des éloges au joueur français.

Alex Caruso est régulièrement utilisé par Mark Daigneault pour défendre sur les intérieurs adverses. Malgré sa « petite » taille, c’est un exercice dans lequel il brille grâce à ses jambes très fortement ancrées au sol et la rapidité de ses mains.

Face aux San Antonio Spurs, il a souvent été en premier rideau sur Victor Wembanyama et lorsqu’un journaliste lui a demandé ce qu’il en avait pensé, l’ancien des Lakers et des Bulls n’a pas semblé très impressionné :

« Offensivement, il est encore très brut. S’il arrive proche du panier, il peut juste dunker, donc il faut travailler tôt pour l’empêcher de s’approcher. C’est ce qu’il faut faire avec tous les intérieurs dominants de la Ligue. Sa taille est un problème, mais il n’est pas aussi puissant que Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Alperen Sengun ou même Kevin Durant qui vont à leurs spots quoi qu’il arrive. Lui peut être influencé et c’est quelque chose que tu peux utiliser à ton avantage. Il ne va pas être plus rapide que toi. Il faut bien se positionner, l’empêcher d’accéder à ses spots parce que sinon il va tirer au-dessus de toi. Je ne m’inquiète jamais du fait qu’il va me dépasser en drive, mais il faut être assez gainé pour l’empêcher de se rapprocher parce que s’il le fait, il va marquer. »

Alex Caruso on defending Wemby:

“Offensively he’s still really raw… His length is an issue but he’s not as strong as a Giannis, like a Jokic, Sengun, KD even… That’s something you have to use to your advantage.” 👀

(via @BasketballGuruD)pic.twitter.com/lbh1Zn93hY

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 14, 2026

L’arrière a livré une analyse détaillée de ce qu’il pensait de l’attaque de Victor Wembanyama et de ses points à améliorer. Mais il n’empêche que le Thunder a perdu 3 fois en 4 confrontations cette saison face aux San Antonio Spurs, des matchs au cours desquels le Français a brillé. Alors le défendre ne doit tout de même pas être « si facile que ça ».

L’Alien a régulièrement taclé des joueurs d’OKC comme Chet Holmgren, alors cette déclaration d’Alex Caruso peut être considérée comme de bonne guerre. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle renforce l’envie des fans de voir une série de Playoffs entre ces deux équipes.

