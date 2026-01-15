Lakers : Rich Paul milite pour un trade d’Austin Reaves, LeBron James se désolidarise

En début de semaine, l’agent de LeBron James, Rich Paul a fait sensation en imaginant publiquement un trade articulé autour d’Austin Reaves pour renforcer les Lakers. Des propos dont a tenu à s’éloigner le King en soutenant son coéquipier.

Rich Paul n’est pas un agent comme les autres. Depuis des années, il prend de plus en plus d’importance en NBA et notamment dans le vestiaires des Lakers. Il a placé nombre de ses joueurs dans une des franchises les plus mythiques de la Ligue.

Cette fois, il est allé encore un peu plus loin en évoquant publiquement, dans le podcast Game Over, ce qu’il ferait s’il était à la place de Rob Pelinka, le General Manager de L.A :

« Si j’étais les Lakers, je ciblerais les Memphis Grizzlies comme partenaire d’échange pour Jaren Jackson Jr. Si vous construisez une équipe autour de Luka, il vous faut un pilier défensif. Jaren ne veut pas participer à une reconstruction. Si vous pouvez échanger des joueurs arrivant à expiration et un premier tour de draft, ça peut marcher, mais si vous souhaitez le conserver, il y a une possibilité difficile émotionnellement parlant car Austin (Reaves) est adoré. Mais il est possible de faire ce qui est le mieux pour l’équipe et ce qui est le mieux pour Austin. Austin mérite d’être bien payé… Memphis le paierait sans hésiter. Il deviendrait leur meilleur marqueur et meneur de jeu. »

“(Reaves) I love him as a Laker but if that is a situation where WE getting balance…”

– Rich Paul –

Rich is not part of LA management so why is he invoking “We” in his trade proposal of Austin?

Rich is Bron’s mouthpiece & AR should be livid. pic.twitter.com/h9xrkYOYYH

— 80’s/90’s Plumbers Rep (@MoryMagisSprts) January 13, 2026

LeBron James s’est désolidarisé des propos de son agent en faisant des éloges sur son coéquipier :

« Je pense que vous savez tous, Rich est une personne à part entière et ce qu’il dit n’est pas une réflexion directe de moi et de ce que je pense. J’espère que tout le monde en est conscient et si ce n’est pas le cas, je ne sais pas quoi dire d’autre. » « Austin (Reaves) sait ce que je pense de lui. Tout ce que vous avez à faire, c’est nous regarder sur le banc. AR et moi parlons chaque jour. Il sait ce que je pense de lui et j’espère que lui et son équipe ne pensent pas que ces mots viennent de ma bouche, avec Rich comme intermédiaire. »

L’agent d’Austin Reaves, Reggie Berry, est, selon ESPN, allé voir Rich Paul à la mi-temps de Lakers – Hawks pour lui parler de cette sortie médiatique. Et le message semble être passé puisque quelques jours plus tard, à nouveau sur le podcast Game Over, l’agent de LeBron James a un petit peu calmé son propos :

« Mon pote Reggie (Berry), l’agent d’Austin (Reaves), on en a parlé… on en a parlé et je lui ai dit : ‘Écoute Reggie, t’es mon gars. Je veux qu’Austin sache que ça n’a rien à voir avec lui, parce que j’adore le joueur, j’adore la personne. Deuxièmement, j’ai vraiment besoin de son aide pour améliorer mon swing. Je ne cherche pas à nuire à AR’… C’était juste une hypothèse. Ça n’allait pas se faire. De plus, je pense que c’est un compliment pour AR, parce qu’il est dans une équipe avec deux futurs membres du Hall of Fame et il se trouve qu’il est ‘l’asset’. Je ne cherche pas à nuire à AR ! »

Rich Paul addresses his comments about trading Austin Reaves for Jaren Jackson Jr and Max Kellerman says Lakers need to trade Luka 👀

Rich: My guy Reggie who is Austin’s agent, we talked… we talked about it and Im like, look Reggie, you’re my man. I want Austin to know this is… pic.twitter.com/IDZRtNqV3D

— Heat Central (@HeatCulture13) January 14, 2026

La Trade Deadline aura lieu dans un petit peu moins d’un mois et il faut attendre et voir à quel camp Rob Pelinka donnera raison et à quoi ressembleront les Los Angeles Lakers en fin de saison.

