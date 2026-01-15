Peyton Watson sur un nuage : 24,6 points et 6,9 rebonds sur les 8 derniers matchs

Peyton Watson a été élu joueur de la semaine dernière en NBA et continue à briller pour les Denver Nuggets. Une révélation bienvenue au vu de tous les absents dans l’effectif et qui donne, sans doute, de nombreuses idées à David Adelman.

Aaron Gordon, Christian Braun, Nikola Jokic, Cameron Johnson et Jonas Valanciunas se sont tous blessés ces dernières semaines à Denver. Et si les deux premiers nommés sont revenus partiellement sur les parquets, il fallait tout de même que d’autres joueurs sortent de leur boîte pour éviter que le bateau ne coule.

Mais personne ne s’attendait à ce que Peyton Watson le fasse de cette manière. L’ailier a performé au point d’être élu joueur de la semaine dernière en NBA. Ses huit derniers matchs sont de très haut niveau et peuvent donner un énorme boost de confiance à toute la franchise du Colorado.

Les 8 derniers matchs de Peyton Watson :

@Raptors : 24 points et 8 rebonds à 9/19 au tir

@Cavaliers : 21 points et 4 rebonds à 9/22 au tir

@Nets : 23 points et 4 rebonds à 8/14 au tir

@Sixers : 24 points et 7 rebonds à 7/13 au tir

@Celtics : 30 points et 6 rebonds à 10/15 au tir

Vs Hawks : 25 points et 11 rebonds à 9/19 au tir

Vs Bucks : 19 points et 8 rebonds à 7/19 au tir

@Pelicans ; 31 points et 7 rebonds à 11/16 au tir

Ses moyennes sur la période ? 24,6 points, 6,9 rebonds, 3,3 passes décisives, 1,3 interception et 1,1 contre à 51,1% au tir, 44,2% à 3-points et 73,1% aux lancers-francs.

Peyton Watson 31-7-5-2-1 (11/16 FG), +15 pic.twitter.com/4BczdPuI0G

— Brett Usher (@UsherNBA) January 14, 2026

Beaucoup d’observateurs étaient conscients du potentiel énorme de l’ailier des Nuggets, mais lorsque toutes les stars de l’effectif étaient présentes, il n’était utilisé qu’en sortie de banc avec assez peu de responsabilités balle en main. Cette série de matchs a donc ouvert de nouveaux horizons pour son coach et lui. Peut-être que désormais, il est officiellement vu comme l’un des six hommes forts de la rotation et que plus de shoots lui seront accordés.

Sa taille, la longueur de ses bras, la fluidité de ses mouvements et désormais son adresse longue distance, tant de qualités qui font de lui un joueur à suivre dans les prochains mois. S’il venait à maintenir un niveau proche de celui de ces deux dernières semaines, il serait, à n’en pas douter le facteur X de Denver et de la Conférence Ouest.

En attendant le retour des patrons, P-Wat est désormais attendu par les défenses adverses. Les prochaines à se frotter à l’ailier sont celles de Washington et de Charlotte. L’occasion pour lui de, peut-être, signer deux nouveaux cartons.