Nikola Jokic absent « seulement » un mois, le pire évité !

Le Colorado retenait son souffle depuis hier soir, la sentence est tombée : Nikola Jokic a été diagnostiqué d’une hyperextension du genou gauche et sera absent au minimum quatre semaines. Enorme coup de massue sur la tête des Nuggets.

Juste avant la mi-temps à Miami hier soir, Jokic se fait surprendre dans un contact malheureux avec son coéquipier Spencer Jones, qui lui marche sur le pied en reculant. La jambe part en arrière, le genou encaisse, et Jokic reste au sol avant de rejoindre le vestiaire en boitant. Il ne reviendra pas en deuxième période.

Prayers up for Nikola Jokic 🙏 pic.twitter.com/WzhISIMNDd

— Beastbrook (@Beastbr00k0) December 30, 2025

Denver attendait surtout les examens pour mesurer la casse, mais l’update de Shams Charania (ESPN) donne déjà un cap clair : quatre semaines minimum, donc une vraie portion de saison sans le moteur des Nuggets.

Just in: Denver Nuggets’ Nikola Jokic has been diagnosed with a hyperextension in his left knee and will miss at least four weeks. An immense sigh of relief as tests show the three-time NBA MVP’s knee ligaments are intact. pic.twitter.com/u8qLE0GDd3

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2025

Et avons-nous vraiment besoin d’expliquer en quoi cette abesnce va peser pour les coéquipiers de Jamal Murray ? Le triple MVP tourne cette saison à 29,6 points, 12 rebonds et 1 passes de moyenne en 60/43/85.

Le timing n’arrange rien : Denver était déjà privé de titulaires ces derniers jours (notamment Aaron Gordon et Christian Braun), et la rotation devait bricoler. Sans Jokic, ce n’est plus du bricolage, c’est un crash-test grandeur nature : plus de création au poste haut, moins de points « gratuits » générés par sa lecture, et une attaque qui doit trouver des solutions plus simples, plus rapides, plus collectives.

Dans une conférence Ouest aux allures de jungles, les Nuggets, troisième (22-10) vont tenter de tout faire pour éviter la dégringolade.