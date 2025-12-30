Nikola Jokic sorti en se tenant le genou : inquiétude maximale à Denver

C’est la très mauvaise nouvelle de la nuit en NBA. Nikola Jokic, l’un des deux leaders de la Course au MVP est sorti en fin de première mi-temps face au Heat en se tenant le genou. Il est retourné aux vestiaires, en boitillant, mais par ses propres moyens…

Sur la dernière action de la mi-temps entre le Miami Heat et les Denver Nuggets, la saison de la franchise du Colorado a peut-être tourné. Spencer Jones a encaissé un contact et marché, sans le faire exprès, sur le pied de Nikola Jokic. Action qui a provoqué une extension inhabituelle de la jambe du Serbe. Il s’est effondré au sol en se tenant le genou.

OH NON 😭

NIKOLA JOKIC SE TIENT LE GENOU ET EST SANS DOUTE BLESSÉ… pic.twitter.com/iRivxou3X3

La « bonne » nouvelle, c’est qu’immédiatement après, la franchise a déclaré qu’il était incertain pour la suite de la rencontre. L’espoir d’une blessure moins grave qu’il n’y paraît est donc encore présent. Mais il n’y a encore aucune certitude et personne ne serait surpris si les ligaments venaient à être touchés.

Après Aaron Gordon, Christian Braun et Cam Johnson, Nikola Jokic est le quatrième titulaire de Denver à rejoindre l’infirmerie. Seul Jamal Murray est encore frais et disponible.

Avant cette blessure, le triple MVP réalisait un début de saison ahurissant avec 29,9 points, 12,4 rebonds et 11,1 passes décisives de moyenne à 60,4% au tir, 44,0% de loin et 85,5% sur la ligne des lancers-francs.