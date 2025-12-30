Quelle magnifique performance de Mohamed Diawara. Pour sa deuxième titularisation consécutive, l’ailier des New York Knicks a été énorme avec 18 points en 17 minutes à 7/9 au tir et 4/4 derrière la ligne à 3-points. Victoire de son équipe (130-125) face aux New Orleans Pelicans.

Qui dit nouvelle absence de Josh Hart dit nouvelle titularisation de Mohamed Diawara. Une phrase qui montre l’évolution dingue de l’importance prise par le rookie français dans le vestiaire des New York Knicks ces dernières semaines.

Pour la troisième fois de la saison, le 51e pick de la dernière Draft commençait dans le 5 majeur, cette nuit, face aux New Orleans. Une chance qu’il a voulu saisir en démarrant pied au plancher avec les 5 premiers points de son équipe.

Rapidement, Mohamed Diawara montre qu’il est dans une grande nuit d’adresse et à la pause, l’ancien choletais a déjà marqué 16 points à 4/4 derrière l’arc.

Après la pause, sa performance sera plus discrète, mais c’est surtout parce que Mike Brown a décidé, dans ce match serré, de faire confiance à des joueurs plus expérimentés dans le money-time. Lui a continué, sur ses plus rares séquences à apporter une énergie dingue à ses coéquipier.

Les Knicks mettent à l’honneur Mohamed Diawara sur leurs visuels après cette victoire et c’est NORMAL.

En 17 minutes face aux Pelicans, le rookie a compilé :

🔸18 points (7/9 au tir)

🔸2 interceptions

🔸1 rebond

🔸4/4 de loin

Il s’installe véritablement dans la rotation ! 👏 pic.twitter.com/1NuTkRSZ88

En fin de match, ses 18 points à 7/9 au tir sont des records personnels en NBA et Mohamed Diawara semble ainsi avoir pris rendez-vous avec le futur. L’ailier a une vraie place à se faire au sein d’un des meilleurs effectifs de la Grande Ligue : une réussite exceptionnelle.